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• 16 Şubat 2021 - 17:10 • Son Güncelleme:

Doğan Cüceloğlu'nun evinin önünden görüntüler

Gelen son dakika haberine göre; Ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu, İstanbul Beşiktaş’ta yaşadığı dairede ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

• 16 Şubat 2021 - 17:10 • Son Güncelleme:
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83 yaşındaki Doğan Cüceloğlu, Beşiktaş Akatlar'daki evinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis incelemelerde bulundu. Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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83 yaşındaki psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, bir süre önce anjiyo oldu. Edinilen bilgiye göre, Cüceloğlu bugün Beşiktaş Akatlar'daki evinde yürürken ayağının takılması sonucu başının üzerine düştü.

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Evdeki görevli durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri Cüceloğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Haberi alan Cüceoğlu'nun kızı da eve geldi.

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Cüceoğlu'nun oğlunun yurtdışında olduğu öğrenildi. Cüceoğlu'nun evinde adli tabip, savcı ve polis ekipleri incelemede bulundu. Evde yapılan incelemeler devam ediyor.

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