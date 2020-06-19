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19.06.2020 - 18:16 | | DHA

Valilik duyurdu! LGS'ye girecek öğrenci ile velisine ücretsiz

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde belediyenin resmi plakalı otobüsleri ile ANTRAY'ın Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrenci ve velisini 20 Haziran Cumartesi günü 07.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz taşıyacak.

Valilik duyurdu! LGS'ye girecek öğrenci ile velisine ücretsiz

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, LGS'ye girecek öğrencileri sevindirecek bir karar aldı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Böcek'in talimatıyla Antalya merkezinde belediyeye ait resmi plakalı otobüsler ile ANTRAY, LGS'ye girecek öğrenci ve velisini 20 Haziran Cumartesi günü 07.00- 17.00 saatleri arasında ücretsiz taşıyacak.

Valilik duyurdu LGSye girecek öğrenci ile velisine ücretsiz



BAŞARILAR DİLEDİ

Başkan Muhittin Böcek, gençlerin eğitiminin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Bu süreçte Büyükşehir Belediyesi olarak sizlere destek olmaya çalıştık. Düzenlediğimiz online deneme sınavlarıyla yanınızda olup sınav kaygınızı azaltmaya çalıştık. Cumartesi günü gerçekleşecek sınavda da hepinizin bugüne kadar gösterdiği çabanın ve gayretin sonucunu en güzel şekilde alacağına eminim. Sınava girecek tüm evlatlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

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