Varyans Nedir? İstatistikte Varyans Ne İşe Yarar?

Özellikle olasılıklar söz konusu olduğu zaman ve istatistik konu edildiğinde Varyans sözcüğü ile karşı karşıya gelinir. Böyle durumlarda var yaz kelimesinin ne anlama geldiği konusunda araştırma gerçekleştirilir. Cümle içerisinde bu kelime ile karşılaşan birçok kişi anlamına öğrenmeye çalışıyor.



Varyans Nedir?



Olasılık kuramı ve istatistik bilimi kapsamında bir rassal değişkene varyans denir. Diğer bir ifade ile istatistiki yayılım noktasında beklenen değer ile ortalama uzaklıkların karesinin ortalaması biçimleri anlatılabilir. Belli bir konu hakkında gerekli olan istatistiki veriyi oluşturan yapı şeklinde öne çıkıyor. Özellikle istatistik konusu açısından birçok unsurun çözümü noktasında önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Mümkün olan bütün değerler ile beraber ortalama uzaklıklar geri alınmak suretiyle kare ortalaması üzerinden işlem gerçekleştirilir.



İstatistikte Varyans Ne İşe Yarar?



Varyans kelimesi özellikle istatistik konusunda ön plana çıkıyor. Pek çok kişi istatistiki veriler ve bilgiler kapsamında bu kelime ile karşı karşıya kalır. Deneysel verilerin analiz edilmesi noktasında bir istatistiksel hipotez sınırlaması olarak değerlendirilir. Bu işlem bazı verileri kullanmak suretiyle o verirler hakkında karar verme olanağı sağlamalıdır.



Böylece doğruluk ve yanlışlık noktasında etkin bir cevap elde etme şansı yakalanır. Daha çok keskin ve kesin olmayan unsurların ön plana çıkarılması ile ele alınan bir işlemdir. Daha çok pratik açıdan ele alınan ve işlem yapılan bir öğe olarak da anlatılabilir. Farklı konular ve işlemler açısından bazı sonuçların ortaya çıkarılması için, istatistiki konuda büyük bir öneme sahiptir.