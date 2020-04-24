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24.04.2020 - 18:54 |

Vaveyla Ne Demek? Vaveyla Koparmak TDK'ya Göre Nedir?

Vaveyla gündelik yaşamda nadir olsa da kullanılan ve Türkçe içerisinde bulunan sözcükler arasında yer almaktadır. Birçok vatandaş vaveyla kelimesinin tam olarak ne anlama geldiğini öğrenmek adına internet üzerinden araştırma gerçekleştiriyor. Peki, vaveyla ne demek? Vaveyla koparmak TDK'ya göre nedir? İşte detaylar.

Vaveyla Ne Demek? Vaveyla Koparmak TDK'ya Göre Nedir?

Vaveyla Arapça kökenli ve Türkçede yer alan kelimeler arasında yer alır. TDK’ya göre vaveyla kelimesinin anlamı ‘çığlık’ şeklinde yer almaktadır. Özellikle televizyonda ya da yazılı basında çok sık karşılaşılan kelimelerden biri olarak öne çıkıyor.

Vaveyla Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Vaveyla kelimesinin sözlük anlamına bakıldığında karşımıza ‘çığlık’ sözcüğü çıkmaktadır. Özellikle edebi metinlerde ve pek çok kitapta sıkça kişinin karşısına çıkan kelimeler arasında bulunmaktadır. Bu anlam üzerinden tek başına ya da farklı cümlelerde Türkçe içerisinde kullanılabilir.

Aynı zamanda vaveyla koparmak da yine merak edilen kelime grupları arasında yer almaktadır. Bu kelimenin kökeninden yola çıkıldığında vaveyla koparmak ‘çığlık atmak’ şeklinde tabir edildiğini söylemek mümkün. Aynı zamanda ağıt koparmak ve benzeri gibi cümle grupları kapsamında da değerlendirilebilmektedir.

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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