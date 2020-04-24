Vaveyla Ne Demek? Vaveyla Koparmak TDK'ya Göre Nedir?

Vaveyla Arapça kökenli ve Türkçede yer alan kelimeler arasında yer alır. TDK’ya göre vaveyla kelimesinin anlamı ‘çığlık’ şeklinde yer almaktadır. Özellikle televizyonda ya da yazılı basında çok sık karşılaşılan kelimelerden biri olarak öne çıkıyor.

Vaveyla Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Vaveyla kelimesinin sözlük anlamına bakıldığında karşımıza ‘çığlık’ sözcüğü çıkmaktadır. Özellikle edebi metinlerde ve pek çok kitapta sıkça kişinin karşısına çıkan kelimeler arasında bulunmaktadır. Bu anlam üzerinden tek başına ya da farklı cümlelerde Türkçe içerisinde kullanılabilir.

Aynı zamanda vaveyla koparmak da yine merak edilen kelime grupları arasında yer almaktadır. Bu kelimenin kökeninden yola çıkıldığında vaveyla koparmak ‘çığlık atmak’ şeklinde tabir edildiğini söylemek mümkün. Aynı zamanda ağıt koparmak ve benzeri gibi cümle grupları kapsamında da değerlendirilebilmektedir.