Verdi suikastında FETÖ parmağı

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin iki yıl önce makam odasında silahlı saldırı sonucu öldürülmesi olayının faili trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu’nun, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 27 şüpheliden 25’i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında saldırının tetikçisi olarak cezaevinde tutuklu bulunan Sarıcaoğlu’nun, örgütün “abla” yapılanmasında yer alan eşi Semihan Sarıcaoğlu da bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, 11 Aralık 2018’de görev yeri değişikliği talebinde bulunduğu ve olumsuz yanıt aldığı iddiasıyla il emniyet müdürlüğü makamında düzenlediği silahlı saldırıda, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi şehit eden ve Personel Şube Müdürü Ercan Polat’ı ağır, koruma polisi Yiğitcan Köksal’ı da hafif yaralayan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu’nun FETÖ bağlantısı tespit edildi. Sarıcaoğlu’nun el konulan cep telefonu ile mail ve sosyal medya hesaplarında yapılan incelemelerde, bulunduğu hücre yapılanması içerisindeki diğer örgüt üyelerinin de kimlik bilgileri belirlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat daire başkanlıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda dün sabah düğmeye basıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için İstanbul, Adana, Bursa, Rize, Samsun, Trabzon ve Nevşehir’de operasyon başlattı.

Ağabeyi gözaltında

Sarıcaoğlu’na cinayet sırasında ve öncesinde yardım ve yönlendirmelerde bulunan dokuzu aktif, beşi ihraç 14 polis memurunun yanı sıra örgütün “abla” yapılanması içerisinde yer alan eşi Semihan Sarıcaoğlu ile FETÖ soruşturmaları kapsamında görevinden ihraç edilip ardından KHK ile tekrar göreve dönen ağabeyi Mustafa Sarıcaoğlu da gözaltına alındı. İstanbul ve Nevşehir’de bulunan üniversitelerde araştırma görevlisi olarak görev yapan ve soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki mahrem imamın ise katil polis memurunun okul ve ilk görev yıllarının mahrem imamı olduğu belirtildi. Adreslerinde bulunamayan, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yurtdışına kaçtıkları belirlenen diğer iki üniversite öğretim görevlisinin de Sarıcaoğlu’na mahrem imamlık yapan kilit isimler olduğu öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında kapatılan Cihan Haber Ajansı çalışanı bir kişinin de olduğu belirtildi.