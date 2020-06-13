Virüse karşı ilk yerli ilaç üretildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve “TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu” çatısı altındaki bilim insanları tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ilk yerli sentez ilaç görücüye çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “İlacın ruhsatlandırma aşamasına gelmesi hem mutluluk hem de gurur verici” ifadelerini kullandı.



‘İhracat imkanı var’



Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve “TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu” çatısı altındaki bilim insanları tarafından geliştirilen “Favipiravir isimli ilacın yerli sentezi” ruhsatlandırma aşamasına geldi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK, İstanbul Medipol Üniversitesi ve Atabay İlaç iş birliğiyle Kovid-19 tedavisinde kullanılan ve etkin sonuçlar veren Favipiravir isimli ilacın yerli sentezi, Doç. Dr. Mustafa Güzel ve Zeynep Atabay Taşkent’in koordinasyonunda 32 kişilik ekip tarafından 40 gün gibi kısa sürede üretildi. Varank, şunları kaydetti:



“Türk hekimlerinin Kovid-19 hastalığının tedavisinde çok başarılı şekilde kullandığı Favipiravir ilacının yerli sentezini bilim insanlarımız, İstanbul Medipol Üniversitesi’nden Mustafa Güzel hocamızın liderliğinde geliştirdi. Atabay İlaç firması da bu ürünün ticarileşmesi için altyapısını kullandırdı. Yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı üretmiş olduk. Bunun ruhsatlandırma aşaması var. Sağlık Bakanımız, kabine toplantısında bu ilaçların hemen ruhsatlandırılması ile ilgili talimat verdiğini de söyledi. Süreçler hızlı şekilde tamamlandığında, kendi sentezimizle geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz kendi ilacımızı hem Türkiye’de kullanabileceğiz hem de bu alanda önemli ihracat imkanı var.”

17 proje yürütülüyor

Varank, Kovid-19 salgını daha Türkiye sınırlarına girmeden TÜBİTAK başkanlığında “Kovid-19 Türkiye Platformu”nu oluşturduklarını anımsatarak, “Bu platform ile Türkiye’deki temel araştırmalar seviyesinde koordinasyonu sağlamayı planladık. Platformun çatısı altında bir kısmı aşı, bir kısmı da ilaç geliştirme olmak üzere 17 proje yürütülüyor. Favipiravir ilacının yerli sentezinin yapılması da bu başlıkta çalıştığımız projelerden biriydi. Bir neticeye ulaşmış olmamız, bunun endüstri seviyesine, ilacın ruhsatlandırma aşamasına gelmiş olması bizim açımızdan mutluluk ve gurur verici” dedi.



‘Takım ruhuyla başardık’



Doç. Dr. Mustafa Güzel, “Tamamen yerli imkanlarımızla bir ürünü geliştirdik. İlaçta yerli ve milli kaynaklarımızı artıracak, bizi şampiyonlar ligine taşıyacak daha teknolojik projeleri yapabilmeyi ümit ediyorum. İnanın ben de bu kadar çabuk olabileceğini düşünmüyordum ama milli seferberlikle herkes birbirine kenetlendi. Takım ruhuyla bunu başardık” dedi. Güzel, sentezi yapılan Favipiravir ilacının ateşi daha yeni çıkmış hastalarda bile etkin tedavisinin görüldüğünü vurguladı.