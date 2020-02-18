Vurulan Müdür o anı anlattı! 'Sen nasılsın diyerek silah çıkarttı'

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan Şehit Velit Bektaş Anadolu Lisesinde okul müdürü ve güvenlik görevlisi arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine dışarıdan getirdiği silahla müdür odasına giden güvenlik görevlisi Murat Ekinci, okul müdürü Şerafettin Ali Gürüler’i, tabancayla vurarak omuzundan yaralamıştı.

Omuzundan yaralanan Gürüler, “Geçen hafta izin vermiştim 5 gün. İzinden döndü göreve başlamıştı. Sabah normal herkes okula girdi. Oda girdi. Yanıma çağırdım. Hatır sordum. Nasılsın dedim. Rahatsızlığın geçti mi dedim. Arkasından ben iyiyim sen nasılsın diyerek silah çıkarttı. Boğuşma yaşanmasa kendimizi kurtaramazdık. Polisler gelince intihar etti. Benim önümde intihar etmedi” diye konuştu.

Müdür Şerafettin Ali Gürüler'in durumunu iyi olduğu görüldü.