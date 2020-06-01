Yalova ve Bursa'dan sonra katil arı Zonguldak'ta da görüldü

Ana vatanı Çin olan, Türkiye'de ilk olarak 2014 yılında Yalova ile Bursa bölgesinde ortaya çıkan gal arısı, Düzce’den sonra Zonguldak'ta da görülmeye başlandı. Kestane ağaçlarının tomurcuklarına yumurta bırakarak çiçek açmasını engelleyen gal arısı, zamanla ağaçları tamamen kurutmasıyla biliniyor. Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyünde, geçimini kestane ve bal üretimiyle sağlayanları, gal arısı korkusu sardı. Ormandaki kestane ağaçlarında tespit edilen kurumalar nedeniyle bu yıl yeterli verim alamayacaklarını düşünen üreticiler, yetkililerden destek istedi. Düzce'den sonra Zonguldak'ta da görülen gal arısına karşı önlem alınmaması durumunda, birçok ildeki üreticilerin gal arısından etkileneceği ifade edildi. Köylüler, gal arısının üremesini engelleyen yırtıcı böcek olan torymus sinensisin bölgeye salınımı yapılarak mücadele edilmesini istedi.

Zonguldak İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Abdurrahman Canlı, gal arısına karşı önlem alınmaması durumunda kestane ağaçlarının kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve bir daha verim alamayabileceklerini söyledi. Bölgede birçok kişinin kestane ve bal üretimiyle geçimini sağladığını belirten Canlı, "Kestane gal arısı dedikleri bir zararlı. Bu yıl ilk defa Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyünde tanık olduk. Arkadaşlarımızın duyarlılığı sayesinde fark ettik. Bu zararlıya karşı dünyada ne düşünülüyor, devletimizin, Tarım Orman Bakanlığı’nın bilgisi var. Ama bu zararlıyla ilgili ne düşünüldüğünü bilmiyoruz. Hemen bir girişimde bulunacağız” dedi.

'KESTANE AĞAÇLARINI ÖLDÜRÜYOR'

Gal arısının Zonguldak’ın diğer ilçelerinde olup olmadığını almamak için çalışma yapacaklarını ifade eden Canlı, şöyle dedi:

"Elimizdeki bilgilerle gerekli mercilere başvurup takip edeceğiz. Bu mesele Zonguldak açısından koronavirüs salgını kadar etkili. Çünkü virüs ile ilgili ne yapılacağı biliniyor. Şu anda gal arısı zararlısıyla ilgili hiçbir şey yok. Ağaçların üzerinde bu zararlıları gördük ve elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz. Gal arısı kestane ağaçlarını öldürüyor. Kestane ağaçlarının yeniden büyümesi, filiz vermesi ve çiçek açması mümkün değil. Burada yaşayan insanların geçim kaynağı kestane. İnsanların geçim kaynağının büyük bir bölümü, kestane balından karşılanıyor. Çok büyük vahim bir olayla karşı karşıyayız ve tüm yetkililerin desteğini bekliyoruz."

'DESTEK BEKLİYORUZ'

Göbü köyünde kestane balı üreticiliği yapan ziraat teknisyeni İsmail Aydın ise gal arısının verdiği zarar nedeniyle bu yıl ki kestane ve bal üretiminde düşüş beklediklerini söyledi. Endişe altında olduklarını ifade eden Aydın, "Kestane toplayarak geçinen ve arıcılık yapıp bal üretenler adına büyük kaybımız var. Devlet tarafından yapılacak çalışmayla bu soruna çözüm bulunması lazım. Yetkililere haber verdik. Geldiler baktılar. Bekliyoruz şu an elimizden gelen bir şey yok. Burada arıların kestaneden başka bal yapma imkanı yok. Başka çiçekli yerimiz yok. Burada insanlar bundan gelir kaynağı yaratıyor. Topyekun çok büyük zararımız var" diye konuştu.

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada, kestane ağaçlarının tomurcuklarına yerleşerek, çiçek açmasını engelleyen, kestane üreticileri arasında ‘katil arı’ olarak adlandırılan gal arısının 20 Mayıs’ta Kilimli ilçesinde tespit edildiği belirtildi. Gal arısının Zonguldak'ta ilk defa görüldüğü ifade edilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bölge müdürlüğü olarak tüm ormanlarımızı tarayarak bu zararlının yayılış alanlarını araştırıyor ve ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlükleri ile dayanışma halinde mücadele sürecini belirliyoruz. Kestane gal arısına karşı yırtıcı böcek olan torymus sinensisi kendi laboratuvarımızda üretebilmek için, ilgili teknik elemanların Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı bulunan laboratuvarda yapılan çalışmaları yerinde inceleme ve akabinde Zonguldak Gökçebey'de bulunan Orman Zararlılarıyla Mücadele Teşhis ve Tanı Laboratuvarı da üretim gerçekleştirilmesi amacıyla görevlendirilecektir. Takiben zararlı ve yırtıcı böceklerin biyolojik yaşam seyirlerine göre üretim işlemlerine başlanacaktır."