30.12.2020 - 09:00 |
Yarın bankalar açık mı? 31 Aralık kargolar, PTT, eczane açık mı? 31 Aralık resmi tatil mi?
Yılbaşı tatilinin yaklaşması ile birlikte tatil kaç gün sürecek merak ediliyor. 31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık'ta bankalar açık olacak mı? PTT, eczane ve kargolar 31 Aralık'ta çalışıyor mu? Yılbaşı tatili öncesi vatandaşlar 31 Aralık'ta banka ve kargoların çalışıp çalışmadığını araştırıyor.
31 Aralık 2020 resmi tatil m? 31 Aralık Perşembe günü, PTT, eczaneler, kargolar ve bankalar açık mı? Yılbaşı tatili belli oldu. işte 31 Aralık ve 1 Ocak'ta tatil olan yerler.
31 ARALIK'TA BANKALAR AÇIK MI?
31 Aralık Perşembe günü resmi kurum ve kuruluşlar çalışacak. Bankalar, PTT, eczaneler, kargolar açık olacak. 1 Ocak 2021 Cuma günü ise bankalar, kargolar, PTT ve eczaneler kapalı olacak. 1 Ocak 2021 Cuma günü resmi tatil.
31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?
Yılbaşı tatili 1 Ocak 2021 olarak kabul ediliyor. 31 Aralık 2020 ise normal şekilde çalışılacak. 31 Aralık resmi tatile dahil değil.
İstanbul’un göbeğinde “piton” operasyonu kameradaBeyoğlu’nda uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yapıldığı ihbarı üzerine bir eve baskın düzenleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, piton yılanı görünce şoke oldu. Evde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 3 metre uzunluğundaki piton ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Operasyon kameralara da yansıdı.