MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yasadışı bahise şafak operasyonu!
ABONE OL
30.10.2020 - 15:00 |

Yasadışı bahise şafak operasyonu!

Mersin merkezli 2 ilde gerçekleştirilen 'yasadışı bahis' operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheliden 14'ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri, kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Çek çek bir gün de ananızı, babanızı çekersiniz" ifadelerini kullandı.

Yasadışı bahise şafak operasyonu!

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 3 aylık teknik-fiziki takip sonucu, Mersin ve Şırnak kent merkezleri ile Cizre ilçesinde belirlenen 18 adrese eş zamanlı 'Şafak Operasyonu' düzenledi.

Adreslerdeki 33 kişiyi gözaltına alan polis, 5 laptop, 19 cep telefonu ve 3 hard disk ele geçirdi. Emniyete getirilen şüphelilerden 19'u sorgularının ardından serbest bırakılırken, diğer 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden birinin görüntü alan gazetecilere yönelik, "Çek çek bir gün de ananızı, babanızı çekersiniz" şeklindeki söylemi dikkat çekti.

Son Dakika: İzmir'de şiddetli deprem! Ege ve Marmara'yı salladıGelen bir son dakika haberine göre; İzmir'de 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Depremle ilgili İçişleri Bakanı Soylu'dan ilk açıklama

Son dakika... Depremle ilgili İçişleri Bakanı Soylu'dan ilk açıklama

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

Manisa'da deprem oldu mu bugün? Manisa'da deprem kaç şiddetinde oldu? Son depremler listesi

Manisa'da deprem oldu mu bugün? Manisa'da deprem kaç şiddetinde oldu? Son depremler listesi

Sıradaki Haber