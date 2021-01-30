Yasak aşk kanlı bitti! Eşi intihar etti, eniştesini öldürdü...

Gaziosmanpaşa'da eniştesiyle yaşadığı yasak aşkı öğrenen kocasından kurtulmak isteyen genç kadın, camdan atlayarak intihar etti. Hapse girip çıkan koca, karısının yasak aşkını yani eniştesini sokak ortasında kurşunladı. Olay, geçtiğimiz yıl 29 Kasım günü Gaziosmanpaşa Salihpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aylar önce bir doktorla tartışması üzerine mahkemelik olan Ziyaeddin Y., 3 gün hapse girdi. Hapisten çıkan genç adam, karısı Ayşe Y. ile eniştesi Bayram Ö.'nün ilişkisi olduğunu öğrendi. Yaşadığı yasak aşkı öğrenen kocasından kurtulmak isteyen Ayşe Y., Sancaktepe'deki abisinin evinin camından atlayarak intihar etti.

YASAK AŞK YAŞAYAN EŞ İNTİHAR ETTİ

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre karısının intiharından sonra tekrar hapse giren Ziyaeddin Y., yaklaşık 50 gün hapiste yattıktan sonra yeniden tahliye edildi. Eniştesini arayarak konuşmak istediğini söyleyen Ziyaeddin Y., eniştesi Bayram Ö. ile Salihpaşa Caddesi üzerinde buluştu. Enişte Bayram Ö.'nün "Karına sahip çıksaydın" demesi üzerine silahını ateşleyen genç adam, eniştesini 6 yerinden vurdu. Kanlar içinde yerde yatan Bayram Ö.'nün başında silahıyla bekleyen öfkeli adam 'namus cinayeti' diyerek çevredekileri yaklaştırmadı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Bayram Ö. hayatını kaybetti. Olay yerinde bekleyen Ziyaeddin Y. ise gözaltına alındı.

ENİŞTESİNİN ÖLMESİNİ BEKLEDİ

İfadesi alınan Ziyaeddin Y. tehdit suçundan iki gece ceza evinde kaldığını, denetimli serbestlik ile tahliye olduğunu ve ceza evinden çıktıktan sonra bir kişinin kendisini telefonla arayarak eşinin kendisini aldattığını söylediğini beyan etti. Genç adam, 'Telefondaki kişi ''Sen 3 gün ceza evinde kaldın. Senin eşin seni aldatıyor ve bizimde huzurumuzu bozuyor. Karına sahip çık, bu olayı Nurettin(kardeşim) biliyor' dedi. Eşime durumu sorduğumda ise abisinin evine giderek intihar etti. Gaziosmanpaşa meydana yakın olan SSK binası civarında sigara içiyordum. Tesadüfen cadde üzerinden önümde Bayram Ö.'yü gördüm. Bayram bana dönerek 'O .. karına sahip çıksaydın, sahip çıkmazsan başkası sahip çıkar, sen adam mısın senle konuşulacak bir şey yok. Sen g...sın, sen adam mısın senle konuşayım şerefsiz' dedi ve elini beline doğru attı. Beni vuracak sandım ben ondan önce silahımı ateşledim. Ben namus nedeniyle bu olayı gerçekleştirdim" dedi.

NAMUS CİNAYETİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Ziyaeddin'in cinayeti işlediği sırada onun yakınında cinayet anını izleyen iki kardeşin genç adamı cesaretlendirdiğini veya yönlendirdiğini belirledi. Yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Ziyaeddin Y.'yi yönlendiren iki kardeşin başından itibaren enişteleri Bayram'la yengelerinin ilişkisi gerekçesiyle Ziyaeddin tarafından öldürüleceğini bildikleri, cinayet anını izleyerek abilerine yardım ettikleri ve Ziyaettin'in Bayram Ö.'yü öldürdükten sonra ceset başına beklediği anlatıldı. Ziyaeddin Y. ve iki kardeşi hakkında, 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.