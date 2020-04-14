Yasak biter bitmez sokaklara fırladılar

İçişleri Bakanlığı tarafından 10 Nisan Cuma günü yayımlanan genelgeyle Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Caddelerde araç trafiği, ATM ve büfelerin önünde kuyruk oluşurken, korona tedbirlerini hiçe sayan 20 yaş altı gençlerin de sokaklarda gezdiği görüldü.

- Ankara’nın işlek noktalarından Kızılay Meydanı ve Sıhhıye Meydanında yasağın sona ermesinin ardından bazı vatandaşlar araçlarıyla trafiğe çıktı. Ayrıca, Kızılay Meydanında bulunan taksiciler de iş başı yaptı.

Çağrıya uymadılar

- İzmit’te sabah saatlerinde bankaların önlerinde kuyruklar oluştuğu gözlendi. Birçok kişinin alışveriş yaptığı sokaklardaki kalabalık ise endişelendirdi. Halkın sokağa çıkma yasağının ardından evde kalma çağrılarına uymadığı görüldü.

- Tekirdağ’da Süleymanpaşa Şehirlerarası Otobüs Terminali yanındaki durakta görev yapan yaklaşık 20 taksici, yasağın kalkmasıyla duraklarına gelerek müşteri almaya başladı.

- Bursa’da gece yarısını geçince evlerinden çıkan çok sayıda vatandaş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Heykel Atatürk Caddesi, İzmir-Ankara yolu ve Kent Meydanı’nda yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

- İzmir’de yasağın sona ermesinin ardından kentin işlek noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, vatandaşları gerekmedikçe sokağa çıkmamaları konusunda uyardı. Kent sakinlerinin fazla yoğunluk oluşturmadan benzincilere gittiği görüldü.

- Antalya’da yasağın kalkmasıyla birlikte yaya ve araç trafiğinin yoğunlaştığı cadde üzerindeki büfeler kepenk açarak satışa başladı. Bir büfenin önünde 5 dakika içinde 20 kişilik kuyruğun oluştuğu dikkati çekerken, aynı cadde üzerindeki bankaların ATM’leri önünde de para çekmek isteyenler sıraya girdi. Dün sabah saatlerinde ise pazara gelenler sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak alışverişlerini yapmaya devam etti.

- Denizli’de yasağın ardından vatandaşların açık olan benzin istasyonlarındaki marketlere gittiği görüldü. Yıldız Madan, hava almak için dışarı çıktığını söyledi.

- Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından haftanın ilk günü oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. Haftanın ilk gününde sabah saatlerinde özellikle işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşların kentte oluşturduğu yoğunluk, öğle saatlerinde azaldı.

Maske dağıtıldı

- Trabzon’da hafta sonu kapalı kalan iş yerleri kepenklerini açtı, yasakla birlikte boş kalan Karadeniz Sahil Yolu’nda trafik akışı normal seyrine döndü.

- Diyarbakır’da yasağın ardından denetimlerini artıran polis ekipleri tarafından yayaların ateşleri ölçüldü ve maskesi olmayanlara maske dağıtıldı.

- Van’da iki günlük sokağa çıkma yasağının bitmesiyle büyük bir insan yoğunluğu oluştu.

Konvoy yaptılar

Kahramanmaraş’ta yasağın sona ermesinin ardından bazı kişiler araçlarıyla konvoy oluşturup caddelerde klakson çalarak dolaştı. Bir kebapçı ise iş yerinin önünde mangal yaktı.

SAMSUN

Samsun’da sokağa çıkma yasağının bitmesiyle birikte kentin ana arterlerinden biri olan Atatürk Bulvarı’nda araç trafiğinde artış gözlendi.