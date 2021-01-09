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09.01.2021 - 09:10 |

Yasaklar ne zaman bitiyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri

Sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek? Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması ile birlikte alınan yeni tedbirler kapsamında hafta içi belli saatten sonra hafta sonunun tamamı sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için ise belli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor mu? İşte koronavirüs kısıtlamaları ile ilgili son dakika gelişmeleri.

Yasaklar ne zaman bitiyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri

Son dakika haberleri... Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Vatandaşlar hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasının devam edip etmediğini merak ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kısıtlama kararları ne zaman sona erecek? Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin vaka sayılarındaki düşüşle bağlantılı. Vaka sayılarında azalma devam ettiği takdirde sokağa çıkma yasağı uygulamasının kaldırılması bekleniyor.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı Cuma akşamı başlıyor, Pazartesi sabahı sona eriyor. Kısıtlama 8 Ocak Cuma akşam saat 21.00'de başladı. Hafta sonunun tamamı kısıtlamaya dahil olacak. 11 Ocak Pazartesi sabah 05.00'te kısıtlama sona erecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLAN YERLER

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Cumartesi ve Pazar günlerinde saat 10.00 ile 17.00 arasında market, bakkal, fırın, kasap ve balıkçı gibi temel ihtiyaçların karşılanacağı işletmeler açık olacak. Vatandaşlar belirlenen saatler arasında ihtiyaçlarını giderebiliyorlar.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan ''Koronavirüs önlemleri nedeniyle getirilen kısıtlamalar ne zaman kalkar?'' sorusuna yanıt geldi. Sokak kısıtlamalarının etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemlediklerini belirten İlhan, "Hasta sayısı yaklaşık 1 aylık süreçte 7 binden 1500 civarına düştü. Aşının ilk dozunun yapılacağı zamanı 15 Ocak gibi düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak, buna göre 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır" dedi. Prof. Dr. İlhan, hasta sayısı binin altına düşerse okulların da açılabileceğini belirtti.

Korona yüzünden tabut ustalarının 'can sıkan' mesaisiPandemi sürecinde, cenaze taşımacılığı ile defin işleminde kullanılan tabutta 'sızdırmaya mahal vermeyecek şekilde olması' koşulu, tedbir gereği sadece bir defa kullanılması ve bulaşıcı hastalıktan vefat edenlerin tabutla defnedilmesinden dolayı satışlarda artış yaşandı.
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