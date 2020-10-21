Yeni Kimlik Kaç Günde Çıkar, Kaç Günde Gelir?

2020 yılında eski kimliklerini değiştirmeyen birçok kişi yeni çipli kimliklere sahip olmak için araştırmalar yapmaktadır. Yeni kimliğe sahip olmak oldukça kolaydır. Başvurular yapıldıktan sonra kısa sürede kimlikler teslim edilmektedir.



Yeni Kimlik Kaç Günde Çıkar?



Kimliklerini değiştirmek isteyen veya yeni kimlik çıkaracak olan kişilerin yapmaları gereken bazı adımlar bulunmaktadır. Bu adımlardan sonra kimlik işlemleri vatandaşlar adına başlamış olacaktır. Kişiler kimliklerini yenilemek istediklerinde yapmaları gereken şeylerden ilki bulundukları il veya ilçe nüfus müdürlüklerine yeni kimlik kartı müracaatı yapılmalıdır. Fakat müracaat yapıldıktan hemen sonra kimlikleri almak mümkün değildir. Önceki yıllarda kimlik değiştirme işlemleri hemen yapılmaktaydı. Fakat yeni çipli kimlik kartları üzerinde çip bulunmasından dolayı kimlikler hemen alınamamaktadır. Kimlikler müracaat işlemlerinden sonra Ankara'da kimlik basım merkezlerine gönderilir ve basımı yapıldıktan sonra PTT kargo ile kişilerin adreslerine teslim edilir. Kimlikler kişilerin adreslerinin Ankara'ya yakınlığına göre ulaşma süresi de değişmektedir.



Nüfus müdürlüklerinin PTT ile anlaşmaları bulunmaktadır. Bu anlaşma sebebi ile kimliklerin ulaşma süresi oldukça kısa bir zaman almaktadır. Vatandaşların bulundukları kent veya ilçe PTT dağıtım merkezlerinden kimlikler doğrudan dağıtımı gerçekleştirilmektedir.



Bu yapılan işlemler kişilerin müracaatından itibaren kısa sürede gerçekleşebilir. Kişilerin adreslerine göre değişen bu süre yaklaşık olarak 7 gün sürmektedir. Fakat bu zaman net olmamaktadır. Genel anlamda bakılır ise yedi gün içerisinde yeni kimliklerinizi teslim alabilirsiniz. Bazı vatandaşlar için bu zaman biraz daha uzun sürebilir. Bu sürenin uzaması halinde vatandaşlar PTT kargodan bilgi alabilirler. Bunun dışında ALO 199 hattı da aranarak data talep edilebilir.