MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri YKS başvuruları başladı mı? Üniversite sınavı ne zaman?
ABONE OL
30.01.2020 - 16:22 |

YKS başvuruları başladı mı? Üniversite sınavı ne zaman?

Bu yıl da yine yüz binlerce üniversite adayı YKS sınavında ter dökecek. İyi bir üniversitede öğrenip görmek isteyen adaylar sınava itinayla çalışırken bir yandan da YKS başvurularının başlayıp başlamadığını kontrol etmeye devam ediyor. İşte başvuru ve sınav tarihleri...

YKS başvuruları başladı mı? Üniversite sınavı ne zaman?

 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) haziran ayında gerçekleşecek. Sınava yaklaşık 5 ay kaldı. Hayatlarının en kritik sınavına girecek olan adaylarda heyecan had safhada... Üniversite hazırlıkları sürerken bir yandan da "YKS başvuruları başladı mı? Üniversite sınavı ne zaman?" sorularına cevap aranıyor.

2020 YKS (TYT - AYT - YDT) NE ZAMAN?

* 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir

* Temel Yeterlik Testi (TYT) 20 Haziran

* Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 21 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır.

YKS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

YKS başvuru tarihleri:

6 Şubat - 3 Mart 2020 tarihleri arasında YKS başvuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.

    Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Başakşehir'de bir kişi tartıştığı iş arkadaşı tarafından öldürüldü

    Başakşehir'de bir kişi tartıştığı iş arkadaşı tarafından öldürüldü

    Corona virüsü kaçışı!

    Corona virüsü kaçışı!

    Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

    Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

    İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

    İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

    Sıradaki Haber