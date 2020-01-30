30.01.2020 - 16:22 |
YKS başvuruları başladı mı? Üniversite sınavı ne zaman?
Bu yıl da yine yüz binlerce üniversite adayı YKS sınavında ter dökecek. İyi bir üniversitede öğrenip görmek isteyen adaylar sınava itinayla çalışırken bir yandan da YKS başvurularının başlayıp başlamadığını kontrol etmeye devam ediyor. İşte başvuru ve sınav tarihleri...
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) haziran ayında gerçekleşecek. Sınava yaklaşık 5 ay kaldı. Hayatlarının en kritik sınavına girecek olan adaylarda heyecan had safhada... Üniversite hazırlıkları sürerken bir yandan da "YKS başvuruları başladı mı? Üniversite sınavı ne zaman?" sorularına cevap aranıyor.
2020 YKS (TYT - AYT - YDT) NE ZAMAN?
* 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir
* Temel Yeterlik Testi (TYT) 20 Haziran
* Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 21 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır.
YKS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
YKS başvuru tarihleri:
6 Şubat - 3 Mart 2020 tarihleri arasında YKS başvuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.