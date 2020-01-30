Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) haziran ayında gerçekleşecek. Sınava yaklaşık 5 ay kaldı. Hayatlarının en kritik sınavına girecek olan adaylarda heyecan had safhada... Üniversite hazırlıkları sürerken bir yandan da "YKS başvuruları başladı mı? Üniversite sınavı ne zaman?" sorularına cevap aranıyor.

2020 YKS (TYT - AYT - YDT) NE ZAMAN?

* 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir

* Temel Yeterlik Testi (TYT) 20 Haziran

* Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 21 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır.

YKS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

YKS başvuru tarihleri:

6 Şubat - 3 Mart 2020 tarihleri arasında YKS başvuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.