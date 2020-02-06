YKS başvuruları bugün alınmaya başlıyor! YKS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

YKS başvuru kılavuzunun dün ÖSYM tarafından yayımlanmasının ardından gözler başvuruların alınacağı gün ve tarihe çevrilmişti. Binlerce üniversite adayı öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS başvuru kılavuzunda başvuruların başlayacağı tarih olarak 6 Şubat işaret edildi. Bugün gün içerisinde alınmaya başlanacak olan başvuruların ardından adaylar başvuru işlemlerini yapmaya başlayacak. Adayların en fazla merak ettiği sorular arasında YKS başvuru ücreti ne kadar YKS başvurusu nasıl yapılır sorusu geliyor. 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında alınacak YKS başvurularına ilişkin tüm detayları sizler için derledik.

YKS BAŞVURULARI BUGÜN BAŞLIYOR!

YKS başvuruları ÖSYM tarafından 6 Şubat 2020 ve 3 Mart 2020 tarihleri arasında ÖSYM tarafından alınacak. YKS başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından adayların ne kadar başvuru ücreti ödeyeceği de belli olacak.

2020 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS başvuru ücreti olarak adaylardan her bir oturum için 70 TL ücret alınacak. Üç ayrı oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınavı Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi oturumlarından oluşuyor.

YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

YKS başvuruları 6 Şubat Perşembe gününden itibaren ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM büroları aracılığı ile başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Adaylar ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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