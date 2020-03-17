YKS ertelendi mi? TYT - AYT - YDT sınavı iptal oldu mu?

AÖL, ehliyet sınavları corona virüsü nedeniyle ertelendi. Bunlara yenilerinin de eklenmesi bekleniyor. Milyonlarca kişi ilgilendiren YKS'nin akıbeti ise merak konusu... Peki, YKS sınavı ertelendi mi? YKS sonavı iptal oldu mu?

YKS ERTELENDİ Mİ?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ertelediğine dair henüz hiçbir gelişme yok. ÖSYM konu hakkında açıklama yapmazken yakın bir zamanda duyuru yapılması bekleniyor.

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ VE TARİHLERİ

YKS geç başvuruları 18-19 Mart tarihleri arasında yapılacak. Üniversite adayları YKS geç başvuru ücreti olarak 105 TL yatıracak.

YKS SINAV TARİHLERİ

YKS üç ayrı oturumda uygulanacak. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak.

YKS'nin diğer iki oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 21 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak.