YKS sonuçları ne zaman açıklanıyor? Gözler ÖSYM'de

YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 27-28 Haziran tarihleri arasında üç farklı oturumda tamamlanan YKS sınavı için adaylar sonuçları beklemeye başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada YKS sonuçlarının 28 Temmuz tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacağı duyurulmuştu. Bu hafta içerisinde YÖK tarafından Üniversite kontenjanları açıklanırken ÖSYM başkanı Halis Aygün ise yaptığı açıklama ile YKS tercihlerinin 6-14 Ağustos tarihleri arasında alınacağını duyurmuştu. Peki YKS sonuçları bu hafta içerisinde açıklanır mı?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 28 Temmuz tarihinde adaylara duyurulacak açıklamasında bulunulmuştu. Kontenjanların belirlenmesi ve tercih tarihlerinin açıklanmasının ardından adaylar YKS sonuçları için beklşeyişini sürdürüyor. ÖSYM tarafından belirtilen tarih genelde sınav sonuçlarının açıklanması için son gün olarak öne çıkıyor. ÖSYM geçtiiğimiz sınavlarda belirtilen tarihten önce sınav sonuçlarını çoğu kez erişime açmıştı.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Üniversite adayları için tercih süreci başlayacak. ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklamada tercihlerin 6-14 Ağustos tarihleri arasında alınacağı duyuruldu.

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ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI AÇIKLANDI

Üniversite kontenjanları için ön bilgilendirmeyi içeren bir kılavuz adayların erişimine açıldı. 2020 YKS kılavuzu ve Üniversite kontenjanlarının ÖSYM tarafından YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından erişime sunulması bekleniyor.

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