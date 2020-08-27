YKS taban puanları 2020... YKS boş kontenjanları belli oldu!

YKS taban puanları ile boş kontenjanlara göre adaylar ek tercih sürecinde tercih işlemlerini gerçekleştirilecek. YKS yerleştirme sonuçları ile ilgili sayısal veriler paylaşıldı. Sayısal verilerde boş kontenjanlarla ilgili bilgiler yer aldı. Peki 2020 YKS boş kontenjanları nedir? İşte 2020 YKS taban puanları ile ilgili ayrıntılar...

YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI 2020?

YKS 2020 taban puanları henüz açıklanmadı. Taban puanları belli olunca detaylar haberde yer alacak.

2020 ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLARI

Devlet Üniversiteleri lisans boş kontenjanları: 11.749

Vakıf Üniversiteleri lisans boş kontenjanları: 10.578

ÖSYM BAŞKANI PROF.DR.HALİS AYGÜN PAYLAŞTI

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, Twitter'da yerleştirme sonuçları ile ilgili sayısal verileri duyurdu.

Toplam yerleşen öğrenci sayısı: 781.165

Lisansa yerleşen öğrenci sayısı: 431.380

Önlisans yerleşen öğrenci sayısı: 349.785