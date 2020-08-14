YKS üniversite tercihleri için sona gelindi! YKS tercih yerleştirme sonuçları için tarih belli oldu mu?

Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili YÖK'ten son dakika açıklaması yapılmıştı. 2020 yılı üniversite tercih işlemleri için ise bugün son gün. Üniversite tercih sonuçlarına göre yerleşme yapılacak öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor.

YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS üniversite tercihleri ösym.gov.tr internet adresi üerinden yapılacaktır. ÖSYM, tercih yapacak adayları YKS tercih kılavuzunu incelemeleri konusunda uyardı.

Adaylar, tercih yapabilecekleri tablolardan girmek istedikleri üniversite bölümlerini saptayarak bu programların kodları ve adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır.

TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN NEREDEN SORGULANACAK?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. ÖSYM'den tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili kesin bir gün gelmedi. Önceki yıllara baktığımız zaman Eylül ayının ilk günlerinde üniversite kayıtları yapıldığı için YKS tercih sonuçlarının Ağustos sonunda açıklanması bekleniyor.

Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK 2020?

YÖK, şu açıklamayı yaptı;

"Bugün itibariyle; üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istenmiştir. Bunun yanı sıra 'kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması' da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanınmıştır. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale gelmiştir. "