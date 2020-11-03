YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar? YÖKDİL geç başvuru 2020 tarihi ne zaman?

21 Ekim - 2 Kasım 2020 Tarihleri arasında tamamlanan YÖKDİL başvuruları sonrasında başvuru tarihlerini kaçıran adaylar telaşlandı. Daha sonra arayışa geçen ve ÖSYM'nin sınav takviminde YÖKDİL geç başvuru 2020 tarihini gören adaylar bir nebze de olsa rahatladı. Peki YÖKDİL geç başvuru 2020 tarihi ne zaman, YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar? İşte YÖKDİL/2 hakkında merak edilenler...

YÖKDİL/2 GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2020 NE ZAMAN?

YÖKDİL geç başvuru işlemleri 9 Kasım 2020 tarihinde alınacak.

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL başvuru ücreti bu yıl 130,00 TL idi. Fakat Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.

YÖKDİL/2 SINAV NE ZAMAN UYGULANACAK?

YÖKDİL/2 sınavı 13 Aralık 2020 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sonuçları 14 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.