Yokuş Zıt Anlamlısı Nedir? Yokuş Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Zıt anlamlı kelimeler, verilen kelimenin aslında anlam bakımından tam tersini ifade etmektedir. Eş anlamlı kelimeler ise verilen kelimenin aynı anlamlısı fakat yazılış olarak farklı anlamlısını belirtmektedir. Bu ayrımı iyi şekilde anlayarak, tüm sorularda yokuş kelimesi için istenilen karşılığı doğru şekilde bulabiliriz.

Yokuş Zıt Anlamlısı Nedir?

Zıt anlamlı kelimeler, verilen kelimenin aksi yani tersi olan kelimedir. Yokuş kelimesinin zıt anlamlı karşılığı ise "iniş" kelimesidir. İki kelime birbirlerine göre tam ters kelimelerdir.

Yokuş Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Yokuş kelimesinin eş anlamlısı ise yazılış olarak farklı ama anlam olarak aynı kelimelerdir. Eş anlamlı kelimelere göre yokuş kelimesinin eş anlamlı karşılığı rampa, bayır şeklindedir.