Yunan askerinden Türk yatına ateş açıldı

Yunan Sahil Güvenlik botlarındaki askerler, geçen perşembe gecesi, Aydın'ın Didim ilçesinden Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Göcek Limanı'na gitmek için yola çıkan Türk yatına taciz ateşi açtı.

Yunan Sahil Güvenlik botunun kendilerini önce havaya ateş ederek, ardından telsiz anonsu ile İstanköy (Kos) Adası Limanı'na girmeye zorladığını anlatan kaptan Ferhat Koray, "Havaya taciz ateşi açıp bizi Yunan sularına girmeye ve durmaya zorladılar. Oysa Türk karasularında seyrediyorduk. Plastik mermi kullandıklarını anladık. Olayı cep telefonu ile videoya çektik. Bodrum'a ve Datça'ya doğru yolumuza devam ettik. Datça'yı geçince, sabaha 06:00 sıralarında Sömbeki (Simi) Adası'ndan gelen Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından havaya ateş edilerek ikinci kez tacize uğradık. Hep kendi sularımızda ve kıyılarımıza yakın seyrediyorduk" dedi.

Taciz ateşinin ardından Türk Sahil Güvenliği'ne bilgi verdiğini kaydeden Koray, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu esnada tekrar Türk Sahil Güvenliği'ne bilgi verdim. Ardından devamlı Sahil Güvenlik tarafından arandım. Halimi hatırımı, yaralı olup olmadığımı sordular. Teknede iki kişiydik. Datça Limanı'na girerek, Sahil Güvenliğe bilgi verdik. Tutanak tutuldu. Akabinde plastik mermilerden tekneye zarar gelip gelmediğini öğrenmek için yatta kontrol yapıldı."

AKAR, TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ramazan Bayramı nedeniyle İskenderun'da Deniz Üs Komutanlığı ve Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli Barbaros Firkateyni'ni ziyaret etti. Akar, ziyareti sırasında Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki tahriklerine sert tepki göstererek, "İyi komşuluk ilişkileri konusunda tüm girişimlerimize, sabrımıza rağmen son günlerde Ege'de yapılan tacizlerin izahı mümkün değildir" dedi.