24.05.2020 - 11:46 | | AA
Son dakika! Bakan Akar, Akdeniz Kalkanı Harekatı’nda görevli Barbaros Fırkateyni’ni ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar İskenderun'da Deniz Üs Komutanlığı ve Akdeniz Kalkanı Harekatı’nda görevli Barbaros Fırkateyni’ni ziyaret etti. Bakan Akar, "İyi komşuluk ilişkileri konusunda tüm girişimlerimize, sabrımıza rağmen son günlerde Ege'de yapılan tacizlerin izahı mümkün değildir." dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamaları şöyle:
(Ege'deki tacizler) Bunlar çok ciddi tahriktir, provokasyondur. Bunun kendilerine hiçbir yararı yoktur.
İyi komşuluk ilişkileri konusunda tüm girişimlerimize, sabrımıza rağmen son günlerde Ege'de yapılan tacizlerin izahı mümkün değildir.
Prof.Dr. İlhan Çetin: Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değiştiSİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Türkiye'nin koronavirüste pik noktayı 11 Nisan'da gördüğünü belirterek, "24 Nisan ise vaka ve iyileşen hasta sayısının buluştuğu noktaydı. Ardından iyileşen hasta sayısı hızla yükselmeye başladı" dedi. 11 Haziran'dan itibaren günlük vaka sayısının 300'lere kadar düşebileceğini ifade etti.