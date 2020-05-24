Son dakika! Bakan Akar, Akdeniz Kalkanı Harekatı’nda görevli Barbaros Fırkateyni’ni ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamaları şöyle:

(Ege'deki tacizler) Bunlar çok ciddi tahriktir, provokasyondur. Bunun kendilerine hiçbir yararı yoktur.

İyi komşuluk ilişkileri konusunda tüm girişimlerimize, sabrımıza rağmen son günlerde Ege'de yapılan tacizlerin izahı mümkün değildir.