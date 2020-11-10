Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Myo) Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Günümüzde sağlık sektöründe pek çok farklı medikal alet ve cihaz kullanılmaktadır. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi mezunları ise bu alet ve cihazların montajından sorumlu olan kişilerdir. Bunun yanında teknik işletme, onarım, bakım gibi konular ile de ilgilenirler.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (MYO) Bölümü Nedir?

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (MYO) bölümü mezunları biyoloji ve tıp alanında kullanılmakta olan alet ve cihazların şemalarına uygun bir düzen içerisinde monte etme işlemini gerçekleştirmektedir. Bununla birlikte cihazların düzenli olarak bakımlarını yaparlar ve arıza durumunda arızaların yerini belirleyerek onarımlarını da gerçekleştirirler.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (MYO) Bölümü Dersleri Nelerdir?

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü üniversitelerde iki yıllık bir ön lisans programıdır. Biyoloji ve tıp alanında çalışmalar gerçekleştiren kurum ve kuruluşlarda Biyomedikal Cihaz Teknikeri bulunması gerekir. Bunun sebebi de tıp alanında kullanılan cihaz ve aletlerin şemasına uygun olarak düzgün ve bilgili kişiler tarafınca monte edilmesi gerekmektedir.

Yalnızca monte işlemi değil biyomedikal alanında kullanılan cihazların düzenli bakımının yapılması da şarttır ve biyomedikal cihaz teknikerleri bu cihazlarda meydana gelen arızaların yerini belirleyerek tamiratını da yapmaktadır. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü de biyomedikal cihaz konusunda uzman teknisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü öğrencilerinin iki yıllık eğitim öğretim programı boyunca göreceği dersler şu şekildedir;

Kalite Güvence ve Standartları

Biyomedikal Teknolojisi

Biyomedikal Bilgi Sistemleri ile Tıbbi Bilişim

Devre Analizi

Tıbbi Görüntüleme Cihazları

Elektronik Ölçme Tekniği ve İş Güvenliği

Fizyolojik Sinyal İzleyiciler

Temel Anatomi ve Fizyoloji

Tıbbi Tahlil ve Laboratuvar Cihazları

Biyomedikalde Matematik

Yaşam Destek ve Ameliyathane Cihazları

Arıza Analizi ve Arıza Giderme

Hastane Organizasyonu

Biyokimya

Bunun yanında seçilen üniversitelere göre farklı dersler de görmeleri mümkündür. Tüm derslerden başarılı olan öğrenciler Biyomedikal Cihaz Teknolojisi önlisans bölümünü bitirmeye hak kazanacak ve diploma sahibi olacaklardır.

İki yıllık önlisans programından mezun olan adaylar dilerlerse dikey geçiş sınavına (DGS) girerek dört yıllık lisans diploması için aşağıdaki bölümleri bitirebilirler;

Biyomedikal Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Biyomedikal cihazların geliştirilmesi, tasarımı, montajı, bakımı ve onarımı ile ilgili kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü İş Olanakları Nelerdir?

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (MYO) Bölümünden mezun olan kişilerin çalışacakları alanlar oldukça geniştir. Bu sebeple günümüzde pek çok öğrenci bu bölüme ilgi göstermektedir. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümünden mezun alanların çalışabilecekleri kurumlar şu şekilde sıralanabilir;

Devlet Hastaneleri

Özel Hastaneler

Dispanserler

Biyomedikal Cihaz Tamir ve Bakım servislerinde

Tıbbi Cihaz Üretilen fabrikalarda çalışabilirler.

Bunların dışında biyomedikal laboratuvarlarında da kolaylıkla çalışabilirler. Eğer isterlerse kendi işletmelerini açma olanakları da bulunur.

Biyomedikal Tıbbi Cihazlar Teknoloji sektörünün gelişerek daha çok istihdam sağlaması amacı ile çeşitli çalışmalar da yapılmaktadır. Bu amaçla da hastanelerde biyomedikal merkezleri kurulmaktadır.