Ebelik Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Ebeler, tüm doğum sürecini takip ederek anne ve bebeğin sağlıklı bir şekilde doğum sürecini atlatmasına yardımcı olur.

Ebelik Bölümü Dersleri Nelerdir?

Anne ve çocuk sağlığı eğitimi

Gebelikte dahili ve harici hastalıklar

Ebelikte kişiler arası ilişkiler

Doğum bilgisi

Çocuk sağlığı ve hastalıkları

Kadın sağlığı ve hastalıkları

Ebelik tariki ve deontoloji

Histoloji

Mikrobiyoloji - Parazitoloji

Embriyoloji

Anatomi

Ebe Nasıl Olunur?

Ülkemizin en eski mesleklerinden birisi ebeliktir. Ülkemizde ebelik, sadece kadınların görev yaptığı bir iştir. Ebe olmak için gerekli şartlardan birisi de bu yüzden cinsiyettir. Ebelik bölümüne girebilmek için YKS’nin birinci ve ikinci oturumunu başarı ile geçmeniz ve TYT ve AYT puan türlerinden ise, gerekli puanı alarak tercih yapmanız gerekir. TYT puan türünden 150 puan ve üzeri alanlar AYT oturumuna girmeye hak kazanır. Ebelik 4 yıllık bir lisans bölümüdür.

Ebelik Mezunu Ne İş Yapar?

Ebelik mezunu olan kişiler, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde, üniversite hastanelerinde, özel hastanelerde, devlet hastanelerinde, aile ve toplum sağlığı merkezlerinde görev yapar. Ülkemizde doğurganlık oranı yüksek olduğu için anne ve bebek ölüm sayısını azaltmakla görevli olan ebeler, pek çok sağlık kuruluşunda aktif görev yapıyor. Sağlık hizmetlerine olan ihtiyacın her gün artması ve hiçbir zaman azalmaması, bu mesleğe olan ilginin de artmasını sağlıyor.

Ebelerin Başlıca Görevleri

Ebeler, 0-6 yaş grubu çocuklarla ve aileleri ile sürekli irtibat halindedir. Gerektiği durumlarda doktora bilgi verir.

Görev yaptığı sağlık kuruluşunda nöbet ve vardiya usulü ile çalışır.

Evde ve sağlık kuruluşlarında hamilelerin hamilelik süreci boyunca takibini yapar ve gerektiğinde tavsiyelerde bulunur.

Hekim olmayan küçük ve ulaşılmadı zor olan yerlerde doğum yaptırır. Hastanelerde ise ebeler, hekime doğum sırasında yardımcı olur.

Yeni doğum yapan anne ve bebeğinin bakımını yapar.

Acil doğum vakalarının hastanelere yönlendirilmesini sağlar.

Aile planlaması, aile ve çocuk konularında kadınları bilgilendirir ve eğitir.

Bazı kadın hastalıklarının tedavisi için hekimle birlikte çalışır.

Sağlık kuruluşlarında altı yaşına kadar çocukların aşılarını yapar.

Ebelik Bölümünün Amacı

Ebelik bölümünün amacı, gebelik tanısı koyarak gebelik takibi yapmak, hekim olmayan yerlerde doğumun gerçekleşmesini sağlamak, ana ve çocuk sağlığının korunmasını sağlamak, doğum sonrası anne ve bebek sağlığının takibini yaparak 0-6 yaş arası çocukların aşılarını gerçekleştirmek için gerekli profesyonel elemanların yetiştirilmesini sağlar. Acil doğumlarda ebeler makattan doğum yaptırabilmeli, gerektiğinde plasentayı elle çıkartabilmeli ve riskli vakalarda obstetri alanındaki patolojik vakaların bakımını yapabilmelidir.

Ebelerin Maaşı Ne Kadardır?

Ebelik maaşları kamuda ve özel sektörde farklıdır. Devlet kurumlarında çalışan ebelerin kazanacağı maaş, 3500 ile 4500 TL arasıdır. Özel sektörde ebeliğin aldığı ortalama maaş ise, 2500 ile 3500 TL arasında değişir. Aynı zamanda hastanelerde verilen döner sermaye ile maaşlar biraz daha yüksek ya da düşük olabilir. Aynı zamanda deneyim yılı da maaşa etki eder.