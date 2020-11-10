Estetisyen Nedir, Nasıl Olunur? Estetisyenlik Mezunu Ne İş Yapar?

Estetisyen olmak isteyen kişiler özellikle cilt sağlığı, güzellik ve vücut bakımı açısından bazı eğitimleri alması gerekir. Alınan eğitimler doğrultusunda kişiler uzmanlaştıkları alanlarda farklı görevlerde iş fırsatı elde edebilirler.

Estetisyen Nedir?

Estetisyenler, güzellik ya da sağlık merkezlerinde kişilerin cilt ile vücut bakımı için görev alan kişilerdir. Estetisyenler, aldıkları eğitimler sonucunda makyaj, epilasyon, vücut ile saç bakımı gibi konularda uzmanlaşırlar. Bir lisans programı olmasa da estetisyen olmak için bazı sertifikalara sahip olmak gerekir.

Estetisyen Nasıl Olunur?

Estetisyen olmak isteyen kişiler için belli bir üniversite ya da bölüm bulunmamaktadır. Genellikle estetisyen statüsüne sahip olmak isteyen kişiler farklı eğitimlere katılarak bu unvana sahip olabilirler. Yani estetisyen olarak görev alacak kişiler için resmi eğitim zorunluluğu bulunmaz. Bazı güzellik okulları ve güzellik eğitimleri sayesinde bu konu ile ilgili sertifika sahibi olabilirler.

Genel olarak estetisyenlik unvanına sahip olmak isteyenler için Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bazı okullar, çeşitli eğitimler açmaktadır. Bu eğitimlere katılarak başarılı olan kişilere eğitim sonrasında sertifika verilir. Bu sertifika sayesinde de kişiler estetisyenlik görevine başlayabilir.

Estetisyenlik Mezunu Ne İş Yapar?

Estetisyenlik ile ilgili bir eğitim kurumuna gidip buradan sertifika alan kişiler çeşitli güzellik merkezlerinde görev alabilirler. Genellikle epilasyon, makyaj, vücut bakımı ve cilt bakımı konularında uzmanlık kazanan estetisyenler, güzellik merkezinde de bu alanla ilgili görev alabilirler. Estetisyenler, sertifika programlarına göre farklı alanlarda uzmanlaşabilirler. Bazı programlarda doğrudan epilasyon, lazer ya da makyaj uygulamaları yapılmaktadır. Eğer kişi makyaj üzerine bir eğitim almışsa genellikle güzellik merkezlerinde bu alana yönelik bir çalışma yapılabilir.

Bazı estetisyenler cilt ve vücut bakımı ile ilgili pek çok alanda sertifika sahibi olabilirler. Bu kişilerde hem güzellik merkezlerinde hem kuaförlerde ya da isterlerse daha sonra sertifika veren güzellik merkezlerinde eğitimci olarak görev alabilirler. Önemli olan kişinin aldığı eğitim sonucunda bir sertifikaya sahip olmasıdır.

Estetisyenlerin Sorumlulukları Nelerdir?

Estetisyenler her ne kadar güzellik sektörü içerisinde bulunan kişiler şeklinde kabul edilse de doğrudan sağlıkla ilgili çalışmalar yaparlar. Bu nedenle mutlaka estetisyen olarak göreve başlayan kişinin alanında uzman ve sorumluluk sahibi kişiler olması gerekir. Bir estetisyen de bulunması gereken sorumluluklar şunlardır;

- Mutlaka alanına uygun uzmanlaşmış kişiler olması gerekir.

- Gelen kişinin öncelikle sağlığını düşünerek uygun işlemleri belirlemesi gerekir.

- Tamamen kişinin sağlığına yönelik bakımlar ve uygulamalar yapması gerekir.

- Mesleğin gerektirdiği en son teknolojileri ve tedavi yöntemlerini bilmesi gerekir.

- Uygun cilt bakımı saç bakımı ya da makyajı vermesi ve kişinin kabul ettiği takdirde bu işlemleri yapması gerekir.

- Yapılan işlemle ilgili her türlü sağlık tedbirlerini alması gerekir memnuniyet ikisini de gözetmesi gerekir.

Tüm bu süreçler belli eğitimlere dayanmaktadır. Kişi aldığı eğitimler sonucunda da bu sorumluluklara sahip olabilir.