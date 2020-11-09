Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü öğrencilerine fizik tedavi konusunda uzmanlık katan ve çeşitli sektörlerde iş imkanı sunan bir bölümdür.



Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Nedir?



Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünün amacı öğrencilerine, başta hasta ve yaşlı bireyler olmak üzere bunun yanı sıra kaza geçirmiş veya ağrı çekmekte olan bireylerin hasar görmüş fonksiyonlarını tedavi etme ve sağlığına kavuşturabilmesine yönelik eğitim vermektir. Bu bölümün öğrencilerine bilimsel metotlar ile eğitim verilmektedir. Böylelikle öğrenciler fizyoterapist mesleğine hazırlanmaktadır.



Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü ülkemizde yeni bir bölüm olmasına rağmen öğrenci ve mezun sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Üniversiteye göre değişmekle birlikte taban puanları 260 ile başlayan bu bölümde öğrenciler çeşitli avantajlara ulaşabilmektedir. Yine üniversitelerin sunmuş olduğu imkanlar dahilinde erasmus imkanlarını kullanarak eğitimlerinin bir bölümünü yurt dışında okuma şansı yakalanabilmektedir.



Bölümün başarı sıralaması 271055 ile 34712 arasında değişmektedir. Dolayısıyla öğrencilerin fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünü kazanabilmek için üniversite sınavında kaç net yapması gerektiği kazanmak istediği üniversiteye göre değişebilmektedir. Fakat yaklaşık olara 60-70 civarı net yapılması gerekmektedir.



Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Dersleri Nelerdir?



Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünün hem uygulamalı hem de teorik birçok dersi bulunmaktadır. Uygulamalı dersler ile birlikte öğrenciler çalışma hayatına hazırlanmaktadır. Dolayısıyla teorik derslerinin yanı sıra uygulamalı dersleri ile de öğrencilerinin eğitimine katkı sağlanmak amaçlanmaktadır.



Program süresince öğrencilere verilecek olan derslerden bazıları şunlardır; anatomi, biyomekanik, fizyoloji, işitme ve konuşma tedavisi, beslenme, elekroterapi, tedavi hareketleri ve prensipleri, pediatrik rehabilitasyon...



Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?



Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü öğrencilerine eğitim süreleri boyunca bilimsel işlemler üzerinde fizyoterapistlik eğitimi verilmektedir. Dolayısıyla bu bölümün mezunları fizyoterapist olarak mezun olmaktadır. Bu bağlamda mezun öğrenciler, hasta ve yaşlı bakımı başta olmak üzere her ihtiyaç sahibine uygun ve doğru fizyoterapi işlemi uygulamak ile görevlendirilir.



Mezunların başlıca görevi hastanın rehabilitasyon sürecini doğru geçirmesini sağlayarak olabilecek en kısa sürede sağlına kavuşmasına katkıda bulunmaktır.



Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?



Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü mezunlarının iş hayatına atılırken önlerine birçok seçenek ve sektör çıkmaktadır. Geniş yelpaze arasından ilgisini çeken alana yönelerek iş hayatına adım atmak oldukça kolaydır. Bu bölümün mezunları öncelikle kamu ve özel hastanelerde işe başlayabilmektedir.



Huzurevleri ve yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri gibi çeşitli kuruluşlarda da işe girme olasılıkları yüksektir. Ayrıca evde bakım hizmetleri veren kuruluşlar aracılığı ile çalışarak da hasta bireylere evde fizyoterapi hizmeti verebilmektedirler.



Bunun yanı sıra kaplıca ve kür merkezlerinde de fizyoterapi hizmeti verilmektedir. Bu sebeple bu bölüm mezunları kaplıca merkezlerinde de iş bulma imkanı yakalayabilirler. Çeşitli spor kulüplerinde de fizyoterapi hizmetlerine ihtiyaç duyulabildiği için mezunlar bu tür kuruluşlarda da görev alabilirler.