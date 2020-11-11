Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü kurumların sahip olduğu çeşitli iletişim araçlarının yardımı ile kurum markalarının doğru şekilde halka aktarılmasını sağlamaktadır.



Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Nedir?



Ülkemizde halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü, genel anlamda kişi, kurum ve ya kuruluşların sahip oldukları her türlü marka değerlerinin ülke halkı ile doğru şekilde iletişim araçları aracılığıyla aktarılmasını amaçlamakta olan bir bölümdür. Halkla ilişkiler bölümü konusu kimi zaman kişilerin karşısına PR olarak gelebilir iken halkla ilişkiler İngilizce karşılığı Public Relations tanımı olmaktadır. Bu bölümde en esas amaç herhangi bir markanın ve ya bir değerin dış halka tanıtılmasını sağlamaktır.



Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Eğitimi Nasıldır?



Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü, üniversitelerde eğitimi verilen iki farklı eğitim sürelerine sahip olan bir bölümdür. Bu bölümlerden biri Meslek Yüksekokulu kapsamlarında yer alır iken 2 yıllık olan önlisans bölümü olmaktadır. Bir diğer bölümü ise üniversitelerde İletişim Fakültesi bölümü bünyesinde yer almakta olan 4 yıllık lisans bölümü olmaktadır.



Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Dersleri?



Bu halkla ilişkiler ve tanıtım bölümlerinde tercih listelerinde genel anlamda yer vermeyi amaçlamakta olan aday öğrenciler aşağıdaki bölüm dersleri almaktadır.



Bu dersler;

İletişim Bilimi, Pazarlama, İşletme Bilimi, Siyaset Bilimi, Temel Reklamcılık, Sosyal Psikoloji, Temel Fotoğrafçılık, Yönetim ve Organizasyon, Kurum Kültürü, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Kişilerarası İletişim, Halkla İlişkilerde Medya ve de Teknikler, Medya Okuryazarlığı, Kitle İletişim Kuramları, Halkla İlişkilerde Üretim Süreci ve de pek çok dersi toplam 8 yarı yıllık eğitim süreleri boyunca da başarı ile birlikte tamamladıkları takdirde kişiler Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü Lisans Diploması elde etmeye hak kazanmış olurlar. Öte yandan da üniversitede 2 yıllık olan önlisans programı Halkla İlişkiler ve de Tanıtım Bölümü konusunda tercihinde bulunan kişiler önlisans diplomasına sahip olmaktadırlar.



Önlisans diplomalarını toplamda 4 yıllık olan lisans diplomasına da Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’ndan sisteminden elde edecekleri puanlara göre;

Halkla İlişkiler, İletişim, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim Sanatları, İletişim Bilimleri, İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, Reklam Tasarımı ve İletişimi, İletişim Tasarımı ve Yönetimi bölümlerini tercih edebilirler.



Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Mezunu Olanlar Ne İş Yapar?



Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü markaları arasında bağlantılar kurmak amacı ile çeşitli çalışmalar gerçekleştirmektir. Bu bölümden mezun olan kişiler, teknolojik imkanlarının da artış göstermesi ile birlikte kendilerine pek çok alanda ve de pek çok sektörde iş imkanları yaratabilirler. O çeşitli iş imkanları alanlardan bazıları aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır.



Bunlar;

Reklam Ajansları, Tanıtım Şirketleri, Dijital Reklam Ajansları, Prodüksiyon Şirketleri, Spor Kulüpleri, Siyasi Partiler ve de Pazarlama Şirketleri şeklinde olmaktadır. Bu nedenden dolayı da bu halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü günümüzde çok yaygın olarak talep görmekte ve de tercih edilmektedir.