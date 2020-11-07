Harita Mühendisi Nedir, Nasıl Olunur? Harita Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Harita mühendisliği mühendislik dallarından birisi olup en çok tercih edilen mühendislik bölümündendir. Harita mühendisliği bölümünü okurken aynı zamanda erasmus imkanlarından da faydalanırsınız. Erasmus imkanları bir hayli fazla olan bu bölümde anlaşmalı üniversiteler aracılığı ile Avrupa'da ki üniversitelerde öğrenci değişim programına dahil olabilirsiniz. Harita mühendisliği için en çok merak edilenler arasında netler gelmektedir. Yapmanız gereken net sayısı üniversiteden üniversiteye göre değişkenlik gösterdiği gibi taban puanları ve başarı sırası da son derecede önemlidir.



Harita Mühendisi Nedir?



Yerküre üzerinde çalışmalar yapan, elde ettiği veriler neticesinde yeni haritalar çizen ve ortaya koyan kişilere harita mühendisi denir. Harita mühendisi dünya haritasını ve yerküreyi detaylıca ve bilimin ışığında incelemektedir. Aynı zamanda incelediği bu ölçümlerde yine hesaplamalar yaparak detaylı veriler ortaya koyan kişilere harita mühendisi denilmektedir.



Harita Mühendisi Ne İş Yapar?



Harita mühendisi kadastro çalışmalarında görev yapar. Aynı zamanda çeşitli imar çalışmalarında da devletin adına görev yaparlar. Yeni yapılacak olan yol, köprü ve viyadük gibi yerlerin ölçümlerini yaparak detaylıca verileri inceler. Buna yönelik en iyi şekilde köprünün ve yolun yapılması için ayrıntıları ele alır. Temel mühendislik terimlerini ele alır.



Harita Mühendisi Nasıl Olunur?



Harita mühendisi olabilmek için mutlaka lise dengi bir okuldan mezun olmak gerekmektedir. Aynı zamanda üniversitelerin harita mühendisliği bölümlerini tercih ederek bu bölümü bitirmek gerekmektedir. Harita mühendisliği eğitimi toplam 4 yıl sürmektedir. Lisans eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan kişiler harita mühendisi unvanına sahip olurlar. Aynı zamanda geomatik mühendisliği okuyan ve bu bölümü bitiren kişiler de yine aynı şekilde harita mühendisi olabilirler.



Harita mühendisi olmak isteyen bir kişi mutlaka üniversite sınavlarına girip bir taban puan elde etmesi gerekmektedir. Elde ettiği taban puan ile birlikte harita mühendisliği için gereken sıralamayı da başararak tercih yapabilirler. Bu şekilde harita mühendisliği eğitimini tamamlayabilirler.



Harita Mühendisinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?



Harita mühendislerinin pek çok görev ve sorumlulukları vardır. Her harita mühendisi olacak adayların mutlaka bu görev ve sorumlulukları iyi özümsemesi gerekir. İşte bir harita mühendisinin görev ve sorumlulukları;

- Yerküreyi anlamak, harita mühendisliğinin birincil görevlerinden biridir. Yerküreyi anlayarak incelemek ve buna yönelik çalışmalar yapmak birincil faktörler arasında yer almaktadır.

- Mekaniksel teknikleri geliştirmek ve mekanik olarak mühendislik alanında kendini geliştirmek en büyük sorumlulukları arasında yer almaktadır.

- Temel mühendislik eğitimini ve temel mühendislik terimlerini bilmek de en önemli sorumluluklar arasında yer almaktadır