Müzik Öğretmeni Nasıl Olunur? Müzik Öğretmenliği Mezunu Ne İş Yapar?

Ülkemizde müzik bazı kişiler için çok önemli bir yerde olmaktadır. Bu nedenle Müzik Öğretmenliği en çok merak edilen meslekler arasında olmaktadır. Fakat Müzik Öğretmeni olabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir.

Müzik Öğretmeni Nedir?

Öğrencilere nota, ses, tempo, enstrüman ve ritim becerileri ile beraber müziğin tüm yönleri hakkında eğitim veren kişiye Müzik Öğretmeni denmektedir. Müzik ile ilgili bilgi ve becerilerin uygun yaş grubu ve yeteneğe göre kazandırılmasını sağlamaktadır.

Müzik Öğretmeni Ne İş Yapar?

Müzik ile ilgili beceri, tutum ve davranışların yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemler ile kazandıracağı MEB tarafından onaylanan müfredata göre belirlenmiştir. Müzik Öğretmenleri ise bu müfredata uygun olarak eğitim vereceği öğrencilerin düzeyine uygun bir çalışma planı belirler ve bu planı uygular. Ayrıca öğrencilere öğretilen becerilerin başarıları değerlendirilir ve başarıyı arttırmak için önlemler alır.

Müzik Öğretmeni birçok eğitici kol çalışmalarında görev almaktadır. Bu sayede öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenlenir. Bu sayede öğrencilerin gelişimlerini izler ve var olan sorunlarına çözüm arar.

Müzik Öğretmeni Nasıl Olunur?

Müzik Öğretmeni olmak için kişilerin müzik bilgisine sahip olmaları yetmez. Bunun için üniversitelerin Müzik Öğretmeni bölümünden mezun olmaları gerekir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler Müzik Öğretmeni unvanına hak kazanır. Ayrıca üniversitelerin Türk Sanat Müziği gibi bölümlerinden mezun olan kişiler de öğretmenlik yapabilir. Fakat bunun için formasyon eğitimi almaları gerekir.

Müzik Öğretmeninin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Müzik Öğretmenlerinin ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli mesleki yükümlülükleri şunlardır:

- Öğrencilerin yaşlarına ve yeteneklerine göre ders planı uygulamak

- Öğrencilerin müzik bilgi ve becerilerinin gelişmesi için yardımcı olmak

- Yönetimden müzik ile ilgili müzik aletleri talebinde bulunmak

- Yaratıcı ve pozitif öğrenme ortamı yaratmak

- Öğrencilerin müzik alanında ilerlemesi için ödev ve çalışmalarını kontrol etmek

- Okul müsamereleri için gösteriler planlamak ve provalarda yardımcı olmak

- Gerektiği zaman öğrencilere danışmanlık hizmeti vermek

- Desteğe ihtiyacı olan öğrencilere müzik alanında yardımcı olmak

- İdare tarafından planlanmış politika ve prosedürleri izlemek

- Kurumda gerçekleşen toplantılara katılmak

- Öğrenci etkinliklerine katılım sağlamak