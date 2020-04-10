Subay Nasıl Olunur? Yedek Subay Olma Şartları Neler?

Bütün Türk gençlerinin subay olma hakları bulunmaktadır. Tabii sadece Türk genci olmak değil ayrıca gerekli bazı koşul ve şartlar yerine getirilmelidir. Bu sayede subaylık rütbesi alınarak TSK bünyesinde askeri personel olarak çalışma imkanı elde edilmektedir.



Subay Nasıl Olunur?



Farklı şekillerde subay olma imkanı bulunmaktadır. Bunlardan biri askeri lise sınavlarına girmek koşuluyla gerçekleştirmektir. Bu konuda kara, hava ya da deniz subayı olma şansı sunuluyor. 20 yaşından küçük olan kişiler bu harp okullarına lise sınavı ile girme şansı elde eder.



Kuvvet komutanlıklarında subay olarak başvuru gerçekleştirmek üniversite sınavı ile de yapılabilmektedir. Kilo, boy, fiziki yeterlilik ve yazılı sınav ile beraber mental açıdan başarılı olunduğu takdirde, subay olma hakkı elde edilebilmektedir. Tabii üniversite sınavı ile subay olmak isteyenler için yaş sınırı 27'dir. Yüksek lisans üzerinden subay olmak isteyenler için ise yaş sınırı 32 olarak belirlenmiş durumda. Günümüz şartlarına göre maaşlar açısından oldukça iyi bir noktaya tekabül etmesi, gençleri subay olmak istemeleri konusunda daha istekli hale getiriyor.



Yedek Subay Olma Şartları Neler?



Yedek subay olmak için belli başlı bazı genel koşul ve şartlar bulunmaktadır. Bu şartları yerine getiren kadın ve erkekler TSK bünyesinde subay olma şansını elde eder.



- T.C. vatandaşı olmak,

- 4 yıllık eğitim veren bir fakülteden mezun olmak,

- Yedek subay olmak adına talep gerçekleştirmek,

- Yedek subay adına belirlenmiş kilo ve boy aralığını yakalamak,

- Lisans mezunları için 27 yaş sınırı, lisansüstü mezunları adına ise 32 yaş sınırını geçmemek,



Günümüzde fakülte mezunu olan insanlar oldukça fazladır. Ancak buna paralel olarak yedek subay alımı çok fazla değildir. Bu sebepten dolayı yapılan başvurular üzerinden, TSK bünyesinde yedek subay olabilmek için kura çekimi gerçekleşir. Çekilen kurada çıkan bireyler yedek subay olarak görev yapmaya başlar.