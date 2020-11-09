Ziraat Mühendisi Nedir, Nasıl Olunur? Ziraat Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Herhangi bir ülkede tarımın gelişebilmesi için ziraat mühendisliği büyük bir öneme sahiptir. Görev tanımı içerisindeki deneyim ve tecrübelerini etkin şekilde ortaya çıkaran ziraat mühendisi, aynı zamanda birçok değişik alanda çalışma imkanı sağlamaktadır. Bu yüzden birçok gencin ilgisini çeken bölümler içerisinde ziraat mühendisliği geliyor.



Ziraat Mühendisi Nedir?



Tarımsal ürünlerin işlenmesi, toprağın ve suyun korunması ile beraber, bunlar için mühendislik ve biyoloji biliminden yararlanan kişilere ziraat mühendisi denmektedir. Özellikle bu ülke çapında tarımsal sorunlara çözüm üreten ve çalıştığı şirket bazında gerekli işleri yürüten kişiler yine ziraat mühendisleridir. Tarımsal açıdan ele alınacak pek çok farklı konu için ziraat mühendisi büyük bir öneme sahiptir.



Ziraat Mühendisi Ne İş Yapar?



Çalıştığı şirket ya da sektör açısından tarımsal tüm farklı unsurların, sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak ziraat mühendisinin önemli işlerinden biridir. Aynı zamanda bunu gerçekleştirirken teknolojiyi kullanmak ve biyoloji biliminden faydalanmak görevler içerisinde yer alır.



Olası tarımsal problemleri karşı çözüm üretmek ve tarımı daha ileri noktaya taşımak yine işleri içerisinde bulunmaktadır. Bu durum hem kişinin çalıştığı şirket bazında hem de kamu çalışanı olarak ülke açısından tanımlı görevler içerisinde yer almaktadır. Bu konuda tarım ile ilgili birçok farklı konuyu bilmek, tecrübe etmek, araştırmak suretiyle teknoloji üzerinden çalışmalar sağlamak en önemli hususlar arasında yer alır.



Ziraat Mühendisi Nasıl Olunur?



Ziraat Mühendisi olabilmek için üniversitelerin ziraat mühendisliği bölümünden mezun olmak gerekmektedir. Bunun dışında özel ya da kamu kuruluşlarında çalışabilmek için herhangi bir belge elde edilemez. Fakat Türkiye'nin farklı şehirlerindeki üniversitelerin 4 yıllık lisans ziraat Mühendisliği Bölümünde alınacak eğitim ile beraber, kamu personeli ya da özel sektörde çalışmak mümkün.



Yasal bir süreç ve çerçeve doğrultusunda bireysel olarak işler de yapılabilir. Özellikle söz konusu tarım olduğu için birçok farklı kurumsal şirkette iş bulma şansı ön plana çıkıyor. Ziraat mühendisliği üniversite puanı açısından da düşük olduğu için, farklı şehirlerde bu bölümü kazanmak çok zor değil.



Ziraat Mühendisi Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?



Hem nitelik açısından hem de görev ve sorumluluk kapsamında ziraat mühendisinin görevi oldukça fazladır.



- Öncelikle tarım sektöründe iyileştirmeler yapmak için çalışmalar gerçekleştirmek

- Toprakla suyu korumak amaçlı birçok unsurdan faydalanmak

- Olası sorunlara karşı nedenleri tespit etmek ve buna göre analiz üzerinden çözüm üretmek

- Çalışmalar konusunda düzenleme yapmak ve hedef ile planlar sağlamak

- Ekip yönetimini gerçekleştirmek

- Başarılı bir iş planı ortaya çıkarmak

- Çalışılan şirket bazında tarımsal açıdan tüm işlemlerin hatasız bir şekilde yürütülmesine olanak vermek

- Bu konuda tarımsal teknolojiyi ve biyoloji bilimini etkin şekilde kullanmak

- İlgili raporlama, evrak ve dosyalama üzerinden çalışmaları yürütmek



Tüm bu görevlerin yanı sıra Ziraat mühendisinin çalıştığı sektör ve firmaya bağlı olarak sorumluluklar değişkenlik gösterebilmektedir.