2020’nin en önemli koleksiyonerleri: Türkiye’den üç isim listede

Ayrıca Jeff Bezos, Botin Ailesi, Alicia Keys ve kocası Kasseem “Swizz Beats” Dean de Artnews’un en önemli 200 koleksiyoneri arasında bulunuyorlar. Artnews koleksiyonerleri, “Çağdaş Sanat”, “Savaş Sonrası Sanat”, “Modern Sanat”, “Empresyonist ve Post-Empresyonist”, “Fotoğraf” ve “Başyapıtlar” olmak üzere çeşitli başlıklar altında kategorilere ayırdı.