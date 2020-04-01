4. İstanbul Orchestra'Sion - Uluslararası Piyano Yarışması ödülleri açıklandı

4.İstanbul Orchestra’Sion - Uluslararası Piyano Yarışması’na 31 değişik ülkeden 80’i aşkın aday başvurdu. 2019 Kasım ayında Jüri, video kayıtları üzerinden bir ön seçim gerçekleştirerek 40 adayı belirledi.

7 Mart’ta başlayan yarışmanın elemeleri, bir hafta boyunca Notre-Dame de Sion Fransız Lisesinin Konser Salonu'nda gerçekleşti. Halka açık elemeler çeyrek final, yarı final ve final aşamalarından oluştu.

Hafta boyunca tüm yarışmacılar çok heyecanlıydı ve büyülü bir atmosferde yarıştılar. Yarışmacıların çok yüksek müzik seviyeleri ise jüri üyelerini elemeler boyunca epey zorladı. Kimi zaman kararsız kaldılar, kimi zamansa çok heyecanlandılar.

Cuma 13 Mart saat 15.00 ile 17.00 arasında finale kalan üç yarışmacı, Jüri Başkanı Vahan Mardirossian yönetimindeki Orchestra’Sion eşliğinde final parçalarını icra ettiler.

Aynı gün saat 19.30 ile 20.30’da Notre-Dame de Sion Konser Salonunda ödül töreni gerçekleşti.

4.İstanbul Orchestra’Sion - Uluslararası Piyano Yarışması'nın kazananları:

Birincilik Ödülü Güney Koreli Kisuk Kwon’a verildi.

Kisuk 1991 yılında Seul'de doğdu. Sekiz yaşından beri müzik eğitimi aldı ve Hanyang Üniversitesi Müzik Kolejinden en iyi notlarla mezun oldu. Hâlen Almanya’da Detmold'daki Hochschule für Musik'te Prof. Hartmut Schneider ile çalışıyor.

İkincilik Ödülü Fransız Aude-liesse Michel’e verildi.

Ekim 1995’te müzisyen bir ailede doğdu. Anne ve babası piyanist olan Aude Liesse Michel piyanoya dört yaşında başladı. Kendisini özellikle on beş yaşında birincilik ödülü aldığı Chopin Yarışması'nda (Budapeşte, Macaristan) ayırt etti.

Üçüncülük Ödülü Romanyalı George Todica’ya verildi.

Yirmi üç yaşındaki George Todica, şu anda İskoçya Kraliyet Konservatuvarında ikinci yılındadır. George, sekiz yaşından itibaren yarışmalara katılmış, ulusal ve uluslararası yarışmalarda yirmiden fazla birincilik ödülü almıştır.

Bu seneki Yarışması'nın yeniliği olan Ali Darmar Ödülü’nü* Kisuk Kwon Fantezi adlı eserle kazandı.

NDS Gençlik Müzik Ödülü’nü* Aude-liesse Michel kazandı.

Törene tüm yarışmacılar, jüri üyeleri, Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Charles Fries, piyanist Hüseyin Sermet, Süher Pekinel, besteci Ali Darmar, okul yönetimi, müzikseverler ve gazeteciler katıldı.

Ödül töreni TRT tarafından kaydedildi ve TRT Müzik kanalından yayınlanacaktır.

*Ali Darmar Ödülü

Bu seneki yarışmanın önemli bir yeniliği Türk besteci Ali Darmar’ın özel olarak bestelediği çağdaş bir eserin üçüncü aşamada zorunlu bir parça olarak yarışma programında yer alması oldu. Ali Darmar Ödülü bu eseri en iyi yorumlayan yarışmacıya verilir.

*NDS Gençlik Müzik Ödülü

Yarışmanın bir diğer özelliği de Notre-Dame de Sion öğrencilerinden oluşan bir jürinin, yarışmanın danışmanı piyanist Franck Ciup ve müzik öğretmenleri Ajda Ahu Giray ile birlikte, aldıkları müzik eğitimine paralel olarak, yarışmacıları değerlendirerek NDS Gençlik Müzik Ödülü’nü verecek olmasıdır.