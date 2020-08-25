52. SİYAD Ödülleri’nde ‘Kız Kardeşler’ damgası

Tuğrul Tülek’in sunuculuğunda gerçekleşen çevrimiçi törene, Emin Alper’in yönettiği “Kız Kardeşler”, damga vurdu. Kız Kardeşler, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo ve En İyi Görüntü Yönetmeni’nin de aralarında olduğu sekiz ödüle değer görüldü.

an film oldu. “Kız Kardeşler”in yanı sıra Serhat Karaaslan’ın ilk uzun metraj filmi “Görülmüştür”, iki dalda ödül kazandı. “Küçük Şeyler”, “Sibel”, “Ablam”, “13+”, “Gulyabani”, “Kraliçe Lear” filmleri de birer ödül aldı. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü “Küçük Şeyler”le Alican Yücesoy’a En İyi Kadın Oyuncu ödülü “Sibel” filmindeki rolüyle Damla Sönmez’e verildi.