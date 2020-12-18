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18.12.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

550 sanatçı bin 500 eser sanal fuarda

Akbank ana sponsorluğunda yapılacak Virtual Contemporary İstanbul, 19-20 Aralık’taki ön izlemenin ardından 21 Aralık - 6 Ocak tarihleri arasında genel izlemeye açık olacak.

550 sanatçı bin 500 eser sanal fuarda

Virtual Contemporary Istanbul’da 11 ülkeden 37 galeri, 550 sanatçı ve 1500 eser ile 13 inisiyatif yer alacak. 17 gün boyunca gezilebilecek virtul.contemporaryistanbul.com ücretsiz olacak. Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ve Akbank Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Murat Göllü, Virtual Contemporary Istanbul’un 27 Nisan - 2 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılması planlanan fiziki fuarıyla ilgili dün basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Güreli online düzenenen toplantıda yaptığı konuşmada, “İçinden geçtiğimiz dönem bizi, tüm dünyayı son hızla dijitalleşmeye itti, süreçleri hızlandırmayı mecbur kıldı. CI olarak sanal fuar çalışmalarımız vardı, ancak süreç bu planlarımızı hızlandırmamızı gerektirdi ve şimdi 15. edisyonumuzu sanal fuarımızla başlatıyoruz. Contemporary Istanbul olarak virtual.contemporaryistanbul.com ile uluslararası sanat çevrelerinde bir ilk olacak bir sanal fuara imza atıyoruz. Sanal fuarımızın fiziksel fuarımızdaki tüm coşkuyu birikimi ve etkinliği yansıtacağını sevinerek göreceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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