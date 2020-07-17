Açık havada her gece iki film

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen İstanbul Film Festivali’nin Kovit-19 salgını nedeniyle ertelenen Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması, bugün başlıyor. 28 Temmuz’a kadar devam edecek yarışmada 11 uzun metrajlı ve 12 kısa film yer alıyor. Sakıp Sabancı Müzesi’nde kurulacak açık hava sinemasında her gece 21.00’de bir uzun ve bir kısa metrajlı film birlikte gösteriliyor. Gösterimler, film ekiplerinin katılımıyla yapılıyor. Yarışmalarda yer alan filmler, aynı tarihlerde festivalin çevrimiçi gösterim sitesi filmonline.iksv.org’da gösterime açılıyor.



Ödüller, 28 Temmuz’da Sakıp Sabancı Müzesi’nde düzenlenecek törende açıklanacak. İstanbul Film Festivali’nde çoğu Türkiye ve dünya prömiyerini yapacak filmlerin yer aldığı Türkiye Sineması bölümü, bu yıl 31. kez Anadolu Efes’in katkılarıyla gerçekleştiriliyor. İstanbul Film Festivali ise 9-20 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.



Kesal yönetmen koltuğunda

Yarışmada aktör ve senarist Ercan Kesal’ın ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu “Nasipse Adayız” da yer alıyor. Film, dünya prömiyerini Rotterdam Film Festivali’nde yapmıştı. Film, İstanbul’da bir belediyenin başkan aday adayı olan Doktor Kemal Güner’in bir günde geçen trajikomik hikâyesini anlatıyor. Yarışmada yer alan diğer bir ilk film ise Orçun Behram’ın imzasını taşıyan “Bina”. İzleyicisine bir distopya sunan yapım, devlet tarafından yapılan tek bir yayın dinleyen bina sakinlerine odaklanıyor. Film, geçen yıl Toronto Film Festivali’nde izleyicilerle buluşmuştu. Uzun metraj yarışmasında yer alan diğer filmler “Plaza” (Anıl Gelberi), “Körleşme” (Hacı Orman), “Ceviz Ağacı” (Faysal Soysal), “Uzak Ülke” (Erkan Yazıcı ), “Şair” (Mehmet Emin Yıldırım), “Bilmemek” (Leyla Yılmaz) ve “Soluk” (Özkan Yılmaz) olarak sıralanıyor.



Öne çıkan filmler



39. İstanbul Film Festivali’nde ulusal yarışma filmlerini değerlendirecek olan ulusal yarışma jürisinin başkanlığını yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun üstleniyor. Ulusal yarışma jürisinin diğer üyeleri, yapımcı Sevil Demirci, oyuncu Berk Hakman, görüntü yönetmeni Deniz Eyüboğlu Aydın ve yazar Hakan Bıçakçı. Yarışmada yer alan filmlerden biri Ümit Ünal’ın imzasını taşıyan “Aşk, Büyü vs.” Başrollerini Ece Dizdar ve Selen Uçer’in paylaştığı film, aşka ve doğaya duydukları inancı sorgulayan iki kadının hikâyesini konu alıyor. Onur Ünlü’nün başrolünde Demet Evgar’ın bulunduğu ve Şükran ismindeki ana karakterin şiddet dolu yaşamını konu alan filmi “Topal Şükran’ın Maceraları” da yarışma kapsamında izleyiciyle buluşacak.