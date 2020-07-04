Açıkhavada film festivali

Gösterimleri, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) işbirliğiyle 17-28 Temmuz tarihlerinde yapılacak yarışmalarda, 11 uzun metrajlı ve 12 kısa film yer alacak. SSM’de kurulacak açık hava sinemasında her gece 21.00’de bir uzun ve bir kısa metrajlı film birlikte gösterilecek. Gösterimler, film ekiplerinin katılımıyla yapılacak.

Çevrimiçi gösterim

İstanbul Film Festivali’nde çoğu Türkiye ve dünya prömiyerini yapacak filmlerin yer aldığı Türkiye Sineması bölümü, bu yıl 31. kez Anadolu Efes’in katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Yarışmalarda yer alan filmler, aynı tarihlerde festivalin çevrimiçi gösterim sitesi filmonline.iksv.org’da gösterime açılacak.

Festivalde Ulusal Yarışma filmlerini değerlendirecek olan Ulusal Yarışma Jürisi bu yıl yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun başkanlığında toplanıyor. Ulusal Yarışma Jürisi’nin diğer üyeleri ise yapımcı Sevil Demirci, oyuncu Berk Hakman, görüntü yönetmeni Deniz Eyüboğlu Aydın ve yazar Hakan Bıçakçı. Kazanan filmler, 28 Temmuz Salı akşamı Sakıp Sabancı Müzesi’nin boğaz manzaralı terasında düzenlenecek Ödül Töreni’nde açıklanacak.

Selçuk Metin’in yönettiği, Metin Akpınar’ın yaşamını konu edinen “İyi ki Yapmışım” belgeselinin dünya prömiyeri de ödül töreninin ardından yapılacak.

Ulusal yarışmada 11 film

39. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma’da Altın Lale Ödülü için, yapımı 2019-2020 sezonunda tamamlanan 11 film yarışacak. Ulusal Yarışma bölümünde yer alan filmler şöyle sıralanıyor:

‘Bina’ / Orçun Behram

‘Plaza’ / Anıl Gelberi

‘Nasipse Adayız’ / Ercan Kesal

‘Körleşme’ / Hacı Orman

‘Ceviz Ağacı’ / Faysal Soysal

‘Aşk, Büyü vs.’ / Ümit Ünal

‘Topal Şükran’ın Maceraları’ / Onur Ünlü

‘Uzak Ülke’ / Erkan Yazıcı

‘Şair’ / Mehmet Emin Yıldırım

‘Bilmemek’ / Leyla Yılmaz

‘Soluk’ / Özkan Yılmaz