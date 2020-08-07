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07.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Anadolu Ödülleri kasımda

Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın hayata geçirdiği Anadolu’nun ortak kimliğine katkıda bulunan üretimlere dikkat çeken Anadolu Ödülleri’nin ilki kasım ayında sahiplerini bulacak.

Anadolu Ödülleri kasımda

Anadolu’da, kıraç bir tepenin üzerinde geleneği gelecekle buluşturan Baksı Kültür Sanat Vakfı, benzer projelerin çoğalmasını ve daha da gelişmesini desteklemek üzere Anadolu Ödülleri vereceğini duyurmuştu.

Ödüllerin Seçici Kurulu’nda, Prof. Dr. Ali Akay, Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu, Prof. Dr. Nurhan Atasoy, Nezih Başgelen, Levent Çalıkoğlu, Doğan Hızlan, Arhan Kayar, Doç. Dr. Ayşe H. Köksal, Bülent Ortaçgil, Prof. Dr. Süha Özkan, Faruk Pekin, Dr. Nusret Polat, Prof. Dr. Metin Sözen, Murat Tabanlıoğlu, Görgün Taner, Saffet Emre Tonguç ve Prof. Dr. Fikret K. Yegül yer alacak. Ödül heykeli Osman Dinç imzasını taşıyacak. Anadolu Ödülleri’nin logosunu ve görsel kimliğini ise Savaş Çekiç tasarladı.

Kimlik vurgusu

Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın ve Baksı Müzesi’nin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan projenin amacını şöyle ifade ediyor: “Amacımız, Anadolu’nun kültürel mirasından ve yaratıcılığından beslenen, onun ortak kimliğini vurgulayan bireysel ve kurumsal projeleri gündeme getirmek, onurlandırmak ve cesaretlendirmek.” 

Müge Boz denize düştüğü anı paylaştıOyuncu Müge Boz, tekneyle açıldığı maviliklerden denize havalı bir atlayış yapmak isterken dengesini kaybedince göbek üstü suya çakıldı.
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