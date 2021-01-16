‘Barış da savaş gibi mücadele gerektiriyor’

Dergiden Ali Deniz Şensöz’ee konuşan yönetmen ve oyuncu, filmin hikâyesini şöyle anlattı: “Hikâyeleri daha politik bir düzleme oturtmak için çabaladığım filmler oldu fakat ‘The Midnight Sky bu anlamda daha ziyade ‘toplumsal’ diyebileceğim meselelerle ilgilenen bir film. Dünyanın sonu meselesinin, çok kırılgan bir mesele olduğunu görmezden geliyoruz. İçimizde güçlü bir hayatta kalma güdüsü var, sanki yok edilemezmişiz gibi geliyor. Dikkatli ve gayretli olmalıyız. Barış da, tıpkı savaş gibi, süregiden bir mücadele gerektiriyor.”



