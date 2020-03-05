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05.03.2020 - 14:38 |

Bir Garip Orhan Veli Almanya yolcusu

Murathan Mungan’ın şair Orhan Veli Kanık’ın şiirlerinden kurgulayarak yazdığı, başarılı oyuncu Reha Özcan’ın yıllar sonra sahneye taşıdığı tek kişilik oyun ‘Bir Garip Orhan Veli’ Mart ayında Almanya’da tiyatroseverlerle buluşacak.

Bir Garip Orhan Veli Almanya yolcusu

Müşfik Kenter’in 30 sene boyunca sahnelediği, klasik eseri ‘Bir Garip Orhan Veli’, Reha Özcan’ın farklı yorumu ve yönetmen Murat Sarı’nın dinamik tasarımıyla Almanya’da sahnelere konuk olmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de sahnelenmeye başlayan ve kapalı gişe oynanan oyun 8 Mart’ta Münih’te ve 22 Mart’ta Berlin Tiyatro Festivali’nde izleyicisiyle yurtdışında ilk kez buluşacak.

Yaşama sevincini, umudunu, tutkularını, İstanbul sevdasını kusursuz bir dille bize aktaran ölümsüz şair Orhan Veli’nin dizeleri, usta yazar Murathan Mungan’ın etkileyici kalemiyle ‘Bir Garip Orhan Veli’de buluşurken, oyunda Reha Özcan’a sahnede müzikleriyle Nejat Dimili eşlik ediyor. 

‘Bir Garip Orhan Veli’, Mart ayında Türkiye’de farklı sahnelerde seyircisi ile buluşmaya devam ediyor.

Bir Garip Orhan Veli Almanya yolcusu

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