Boğaziçi festivali Majidi’yle açılıyor

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 23 - 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Majidi’nin yeni filmi “Sun Children”, geçimlerini zorlukla sağlayan Ali ve üç arkadaşının hikâyesini konu alıyor. Oyuncu kadrosunda Ali Nasirian, Javad Ezzati, Tannaz Tabatabaie, Rouhollah Zamani, Mehdi Mousavi ve Shamila Shirzad gibi isimlerin yer aldığı film, Fajr Film Festivali’nde En İyi Film, En İyi Senaryo ve En İyi Prodüksiyon Tasarımı ödüllerinin de sahibi oldu.