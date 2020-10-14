14.10.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Boğaziçi festivali Majidi’yle açılıyor
8. Boğaziçi Film Festivali’nin açılış filmi, Majid Majidi’nin dünya prömiyerini 77. Venedik Film Festivali Ana Yarışma bölümünde gerçekleştiren ve Rouhollah Zamani’ye Marcello Mastroianni En İyi Genç Oyuncu Ödülü’nü kazandıran filmi “Sun Children” olarak açıklandı.
Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 23 - 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Majidi’nin yeni filmi “Sun Children”, geçimlerini zorlukla sağlayan Ali ve üç arkadaşının hikâyesini konu alıyor. Oyuncu kadrosunda Ali Nasirian, Javad Ezzati, Tannaz Tabatabaie, Rouhollah Zamani, Mehdi Mousavi ve Shamila Shirzad gibi isimlerin yer aldığı film, Fajr Film Festivali’nde En İyi Film, En İyi Senaryo ve En İyi Prodüksiyon Tasarımı ödüllerinin de sahibi oldu.