Çığır açan matematikçilerin hayatı bir arada

Eski Babilliler dört bin yıl önce ikinci dereceden denklemleri çözmeyi öğrendiklerinde buldukları sonuç asla geçerliliğini yitirmedi. Doğruydu ve nedenini biliyorlardı, bugün de hâlâ doğrudur. Biz sonucu sembollerle ifade ederiz, ama akıl yürütme aynıdır. Babil’den günümüze kadar uzanan kesintisiz bir matematiksel düşünce çizgisi vardır. Matematik insanlar tarafından yaratılır. Arşimet’ten Liu Hui’ya, Muhammed El-Harezmi’den fraktalların babası Benoit Mandelbrot’ya kadar matematik tarihine damga vurmuş en önemli 25 kişiyi ve çalışmalarını bu kitapta yer alıyor.