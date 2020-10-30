DasDas Kasım programı belli oldu

Anadolu yakasının sevilen kültür, sanat ve eğlence merkezi DasDas, Kasım ayını Şakalı Akustik’le açıyor. 4 Kasım’da DasDas Sahne’de gerçekleşecek etkinlikte Koray Candemir ve Harun Tekin, sevdikleri şarkıları çalıp müzik özlemine son verirken seyircilerle evdeymişçesine muhabbet edecekler.

DasDas, Kasım ayında Neslihan Arslan, Nurhan Özenen ve Salih Bademci’nin yer aldığı ‘Fanatik’i ilk kez sahnesinde ağırlayacak. Michael Önder’in yazdığı, Çağrı Şensoy’un yönettiği küçük çocukları için en iyisini yapmaya çalışan ve kendilerini koca bir çatışmanın içinde bulan bir ailenin komik hikayesinin anlatıldığı ‘Fanatik’, 6 Kasım’da DasDas Sahne’de tiyatroseverlerle buluşacak.

Eğlenceli şarkıları ve sahne performanslarıyla çok sevilen Büyük Ev Ablukada, 11 Kasım’da DasDas Sahne’de müzik özlemine son verecekler. ‘+1 Sunar: Büyük Ev Ablukada Akustik’ konseri ile müzikseverlere uzun bir aradan sonra akustik performanslarıyla keyifli bir akşam yaşatacaklar.

Usta oyuncular Binnur Kaya, Güven Kıraç, Levent Ülgen ve Tilbe Saran’ı bir araya getiren ‘Vahşet Tanrısı’ 12 Kasım ve 19 Kasım’da DasDas Sahne’de tiyatroseverlerle buluşacak. Fransız oyun yazarı Yasmina Reza’nın ödüllü oyunu ‘Vahşet Tanrısı’ çocuklarının kavgası sonrası uzlaşmak üzere bir arayan gelen ebeveynlerin dünyasını izleyiciye sunuyor.

Anadolu Efes Katkılarıyla: Westend / Batının Sonu, 13 Kasım’da DasDas Sahne’de sahnelenecek. Moritz Rinke’nin yazdığı, Tuğsal Moğul’un yönettiği, Evren Bingöl, Gün Koper, Mert Fırat, Naz Çağla Irmak, Tülin Özen ve Pervin Bağdat’ın oyuncu kadrosunda buluştuğu oyunda Eduard ve Charlotte’un şehirden uzakta yeni evlerindeki eski arkadaşları ve komşularını ağırladığı olaylı gecesine sanatseverleri konuk edecekler.

Bu ayın ikinci konuk oyunu ‘Kızlar ve Oğlanlar’ 18 Kasım’da DasDas Sahne’de seyirciyle buluşacak. Craft Tiyatro prodüksiyonu olan Bergüzar Korel’in tek kişilik performansı ile adından söz ettiren oyun Dennis Kelly’nin kaleminden çıkarken, oyununun yönetmenliğini İbrahim Çiçek üstleniyor.

DasDas Sahne’de 20 Kasım’da ise DasDas’ın sevilen oyunu ‘Joseph K.’ yeniden seyircinin karşısında olacak. Kafka’nın ölümsüz eseri ‘Dava’nın üzerinden geçen yılların ardından yeniden açıldığı ‘Joseph K.’nın oyuncu kadrosunda Mert Fırat, Didem Balçın, Onur Dilber ve Özgün Aydın yer alıyor.

DasDas Sahne Kasım ayına Şener Şen’i yıllar sonra tiyatro sahnesine döndüren ‘Anadolu Efes Katkılarıyla: Zengin Mutfağı’ ile veda ediyor. Biletleri satışa çıktığı gibi tükenen, kadrosunda usta oyuncu Şener Şen’e genç tiyatroculardan Gizem Ergün, Kutay Sandıkçı, Onay Kaya ve Uğur Arda Başkan’ın eşlik ettiği Zengin Mutfağı, 25-26-27 Kasım’da DasDas Sahne’de olacak.