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09.10.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Dev mülteci heykeli 8 bin km yürüyecek

Göçmen ve yerel toplulukların etkileşime girmesini amaçlayan Good Chance Theatre, War Horse kuklalarının yaratıcısı The Handspring Puppet Company’le iş birliği yaparak önümüzdeki yıl nisan ayından başlayıp temmuz ayına kadar sürecek “The Walk” isimli bir proje başlattı.

Dev mülteci heykeli 8 bin km yürüyecek

BBC’de yer alan habere göre proje kapsamında dokuz yaşındaki mülteci bir kızın 3.5 metrelik dev bir heykeli, mülteci çocukların hikâyelerini anlatmak amacıyla Türkiye-Suriye sınırından İngiltere’ye gitmek için 8 bin kilometrelik bir yürüyüşe çıkacak. Küçük Amal isimli heykel; annesini aramak için yaptığı bu yürüyüşte, Türkiye, Yunanistan, İtalya, İsviçre, Almanya, Belçika ve Fransa üzerinden ilerleyecek. “The Walk”un yapımcılarından Stephen Daldry, bu yürüyüşün şimdiye kadar denenen en iddialı kamusal sanat projesi olarak adlandırıldığını söyledi. 

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