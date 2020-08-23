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23.08.2020 - 07:00 |

Festivalde İtalya günü

İTEF-İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali’nin “İtalya Özel” programı 24-28 Ağustos arasında çevrimiçi ortamda düzenlenecek.

Festivalde İtalya günü

Çağdaş İtalyan edebiyatının farklı açılardan ele alınacağı program Ferzan Özpetek, Mario Mazzanti, Alessia Gazzola, Fioly Bocca, Ilaria Tuti ve Fiammetta Biancatelli’nin katılımıyla gerçekleşecek. Alanında uzman çevirmen, yazar ve edebiyat ajanlarının moderatörlüğünde yapılacak etkinliklerin tamamını Nur Öztürk Türkçeleştirecek. Etkinlikler hem Zoom hem de İtalyan Kültür Merkezi ve İTEF sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. l KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

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