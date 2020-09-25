Hayatın kendisini anlatan bir sergi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Bağımsız Sanat Vakfı iş birliğiyle düzenlenen “Karşılaşmalar/Contemporary Turkish Art” sergisi, önceki gün düzenlenen açılış töreniyle Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi’nde kapılarını sanatseverlere açtı. Serginin basın toplantısına serginin küratörü Ahmet Özel, Bağımsız Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Yazıcı, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve basın mensupları katıldı.



‘Hayat devam ediyor’

Serginin açılış konuşmasında Hülya Yazıcı, “Yola çıkışımız aslında Hollanda’da aynı grupla bir sergi yapmaktı. Ancak pandemi sebebiyle sergimiz nisan ayına ertelendi. Biz de Ahmet Özel’in 1996’dan beri yaptığı ‘Karşılaşmalar’ sergisini İstanbul’da yapalım dedik. İçinde bulunduğumuz karamsarlığa rağmen hayat devam ediyor ve sanat da devam etmeli diye düşündük” diyerek serginin çıkış noktasını aktardı.



Ahmet Özel ise konuşmasında “Böyle görkemli bir mekanda bunu gerçekleştirmek izleyicilerden öte sanatçılara da çok büyük bir moral oldu. Umarım bu heyecan, işlerini ertelemiş ve ne yapacaklarını düşünen sanat kurumlarına bir yol gösterir, ufuk açar” dedi.

Küratör Ahmet Özel’e göre serüveni 1996 yılında başlayan “Karşılaşmalar”, insanın hayattaki yolculuğunu, bu yolculuktaki duraklarını, yol ayrımlarını, dostluklarını ve kader anlarını anlatıyor.



19 sanatçının eseri

1996 yılından bu yana serginin farklı versiyonlarını yaptığını söyleyen Özel, bu serginin 10’uncu versiyon olduğunu hatırlatıyor. Özel “Karşılaşmalar kavramın yarattığı enerjiyle birlikte insan hayatının evrelerini de tarihi bir mekanın atmosferinde izleyiciye sunduk” diyor.

Sergiye gelen ziyaretçiler aralarında Hülya Yazıcı, Erkan Özdilek, Mehtap Özdemir, Ahmet Özel ve Feride Binicioğlu’nun da yer aldığı 19 sanatçının resimlerini ve üç boyutlu yerleştirmelerini görebilecekler.