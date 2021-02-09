Hem yazar hem mücellit

"Habis Kıssa" ismini verdiği ilk kitabını yayınevleri basmayınca kendisi kolları sıvayıp malzemeleri bir araya getirerek, tüm ayrıntılarıyla uğraşarak, 666 adet basıp ciltleyerek okura ulaştıran Cihan Gülbudak aynı yöntemle ikinci çalışması “İsimsiz Kitap”ı okurlarına ulaştırmaya çalışan bir yazar. Sosyal medya hesabından “İkici romanımda çıtayı bir miktar daha yükselttim ve başkahramanın gül cemalini cildin kapağına işledim” diyen Gülbudak, yaklaşık 15 yıl önce kendi kitabını yazmaya karar vermiş. Kitabı için çeşitli yayınevleriyle görüşen ancak hiçbirinden olumlu bir cevap

alamayan Gülbudak, alışılagelmiş baskı yöntemlerinden ziyade “Ortaçağ teknikleriyle” kitabını basmaya karar vermiş. “Kitabın hem yazarı hem de mücellidi oldum” diyen Gülbudak, aynı zamanda kitap ciltleme yöntemlerini anlattığı bir YouTube kanalı da açarak takipçilerine mücellitlik öğretiyor.

Beş günde hazırlıyor

İlk romanını 1-1.5 yıl gibi bir sürede yazdığını ve hikâyesini tarihi kurgu üzerine oturttuğunu söyleyen yazar, Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşıyor. “Burası nemli olduğu için bazen tutkalın kuruması 3 günü buluyor” diyen Gülbudak, romanını matbu hale getirmenin süreçlerini şöyle tarif ediyor:

“Tutkalı bir kez değil, 3-4 farklı aşamada kullanıyorum. Kuruması bazen 3 günü buluyor. Ama tabii bir kitap için 3 gün uğraşmıyorum. Aynı zamanda 5 kitap birden yapıyorum. Onu seri seri yaptığımda 4-5 beş tane kopya hazırlayabiliyorum.”

İlk kitabını “Habiss Kıssa”nın ardından yazdığı yeni romanının fiyatını yüksek bulanlara ücretsiz olarak verdiğini söyleyen yazar, “Hatta tamamen karşılıksız biçimde mücellitlik de öğretiyorum elimden geldiğince. Kitaplar tükenince fasikül pdf’lerini dağıtıyorum” diyor. 666 adet kopya hazırladığı ikinci kitabında 7 gözlü bir yaratığın hikayesine odaklanıyor. Başkarakterini kitabın kapağına işleyen Gülbudak, “Okura bir roman değil, ‘Habis Kıssa’ ile kapısı aralanan hakikat avcılığı evreninde gidilecek daha karanlık yerler olduğunu müjdeleyen bir atlas sunuyorum” diyor.

https://www.shopier.com/ShowProductNew/products.php?id=4472599 adresi üzerinden 750 TL’ye satışa çıkardığı kitabının fiyatını fazla bulanlara ise şu cevabı veriyor:

İsteyene PDF

“’O kadar seviyorsan kendi işini bedava dağıt yaptığın kitapları öyleyse’ dediğinizi duyar gibi oluyorum. Zaten isteyene bedava dağıtıyorum. Kitaplar tükenince fasikül PDF’lerini dağıtıyorum. Bana gönlünden geçen herhangi bir kitabı posta yoluyla ulaştıran taliplere ‘Habis Kıssa’yı PDF formatında ulaştırıyorum. Hayatım boyunca yazdığım, karaladığım ne varsa bu yolla dağıtmak maksadındayım. Elbette önce fiziksel ve sınırlı sayıda ürettiğim kopyaların tükenmesi gerekiyor.”