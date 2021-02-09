İş Sanat sahnesinin 20 yılı

Klasik müzikten caza, danstan çocuk oyunlarına, şiir ve hikâye dinletilerinden yerli projelere uzanan etkinliklerin video, afiş, broşür ve fotoğraflarıyla yer aldığı sergiye www.issanat.com.tr ana sayfasından ulaşılıp, 360 derece sanal tur ile gezilebiliyor.

İş Sanat’ın 21. yılını kutladığı sahne hikâyesini sanatseverlere hatırlatmaktan sevinç duyduklarını belirten İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, “Bize yıllardır verdikleri destekle yanımızda olduklarını hissettiren İş Sanat severlere hazırladığımız bu sanal sergimizle canıgönülden teşekkür etmek istedik” diyor. Sanal serginin tasarım ve uygulamasını müzeolog-tasarımcı Burçak Madran üstleniyor. Çevrim içi hazırlanan sergi, “Divalar”, “Dünyanın Sesi”, “Yerelle Evrenselin Buluşması”, “Ustalara Saygı”, “Virtüöz Ezgiler”, “Parlayan Yıldızlar”, “Masallar Diyarı”, “Kitaplardan Mikrofonlara” ve “Kulisin Sesi” sahnelerinden oluşuyor. Bugüne kadar İş Sanat’ta sahne alan Cesaria Evora, Magdelena Kozena, Estrella Morente’nin aralarında olduğu efsanevi kadın sanatçılar “Divalar” bölümünde anılıyor. Sabri Tuluğ Tırpan’ın bu sergi için özel olarak bestelediği müzik eşliğinde gezilebilen “Hatırlıyorum: İş Sanat’ın İlk 20 Yılı”nın tasarım ve uygulaması Tetrazon Müze Sergi Tasarım tarafından gerçekleştirildi.